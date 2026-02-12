El Teatro Auditorio de El Ejido acoge autores de todo el mundo en una nueva Gala de Premios de Letrame

El día de los enamorados se celebrará con letras en el Teatro Auditorio de El Ejido. Letrame Editorial ha convocado una nueva edición de sus premios literarios, en lo que volverá a congregar a cientos de autores de todo el mundo y para entregar un total de 12 galardones.

Destaca este año el mantenimiento del premio Talento, dotado con hasta 6.000 euros para el escritor/a agraciado. También se estrenará reconocimiento con un nuevo apartado, Best Seller, con el que se quiere valorar también el éxito comercial de los participantes.

El acto, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero, desde las 20 horas, será conducido por la editora Rocío Fuentes y el periodista de Onda Cero El Ejido, Fran Fernández.

Una noche de magia, música y, sobre todo, literatura, desde la localidad de origen de una empresa en pleno crecimiento internacional.