Huelga histórica de médicos en Almería contra la reforma del Estatuto Marco

Almería ha vivido hoy una jornada de protesta con una huelga y concentración masiva de médicos y facultativos que han salido a la calle para mostrar su rechazo frontal a la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Gobierno. La movilización ha tenido lugar en la Rambla de Almería, donde cientos de profesionales sanitarios se han concentrado para defender unas condiciones laborales dignas y, según han reiterado, la calidad futura de la sanidad pública.

La convocatoria, respaldada por el Sindicato Médico de Almería, se enmarca en la tercera jornada de huelga de esta semana y forma parte de un calendario de paros previsto de una semana al mes hasta el próximo mes de junio.

Durante la concentración se ha leído el manifiesto final, en el que los médicos han denunciado que el colectivo atraviesa “uno de los momentos más críticos de su historia”. En él, han expresado un rotundo “basta” a una reforma que consideran “vacía” y que, a su juicio, perpetúa la temporalidad y no reconoce la singularidad ni la responsabilidad del ejercicio médico. “Un sistema que maltrata a sus médicos pierde su capacidad de ofrecer una atención segura y abandona a sus pacientes”, han advertido.

Entre las principales reivindicaciones destacan la exigencia de una negociación real en una mesa propia y la aprobación de un Estatuto Específico para los facultativos que reconozca por ley las particularidades de la profesión. “No pedimos privilegios, exigimos respeto”, subraya el manifiesto, que también agradece el apoyo de la ciudadanía y de los profesionales que han cubierto los servicios mínimos.

El delegado sindical Osorio Rodríguez ha explicado que la protesta responde a un problema histórico no resuelto. “Reclamamos un estatuto propio para los facultativos porque el Estatuto Marco aprobado por los sindicatos de clase no nos representa ni soluciona nuestros problemas”, ha señalado. Según ha indicado, el principal obstáculo es la negativa del Ministerio de Sanidad a sentarse a negociar directamente con los médicos, mientras que con la Junta de Andalucía sí se mantienen algunos contactos, aunque sin resultados concretos por el momento.

Rodríguez ha destacado además la elevada participación, cifrando en más de 600 los médicos concentrados, lo que supone más de un tercio de los profesionales de la provincia de Almería, teniendo en cuenta que otro tercio cubría servicios mínimos. “Estamos todos unidos por unas condiciones dignas, porque sin médicos no puede haber sanidad pública”, ha concluido.

Los facultativos han cerrado la jornada reafirmando su disposición al diálogo, pero también su determinación de continuar con las movilizaciones “hasta el final” si no se atienden sus demandas.