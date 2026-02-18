La Policía Nacional destapa una estafa amorosa de más de 216.000 euros a una mujer de Almería

La Policía Nacional ha desmantelado una estafa sentimental que se prolongó durante varios años y que terminó con el fraude de 216.839 euros a una vecina de Almería. La investigación ha permitido identificar a ocho personas que formaban parte de una red organizada dedicada a este tipo de engaños, a quienes se les imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

El caso fue investigado por el grupo especializado en delitos económicos de la Policía Judicial almeriense, con el apoyo de agentes de Alicante, donde se detuvo a cuatro de los principales sospechosos. El resto de integrantes de la trama ya ha sido plenamente identificado.

La estafa comenzó en 2022, cuando la víctima contactó a través de Facebook con un supuesto trabajador de una plataforma petrolífera en Italia, que afirmaba necesitar ayuda económica para poder regresar a Francia. Tras meses de conversaciones constantes, el estafador logró ganarse su confianza y empezó a pedir dinero con distintas excusas. A lo largo de tres años, la mujer realizó numerosas transferencias hasta alcanzar la cifra total defraudada.

Tras la denuncia, los agentes analizaron el recorrido del dinero y lograron reconstruir su paso por 18 cuentas bancarias, algunas situadas fuera de España. El entramado movía los fondos rápidamente entre cuentas para dificultar su seguimiento, enviando parte al extranjero y retirando otra en efectivo. También se descubrió el uso de siete identidades falsas para abrir cuentas con documentación manipulada de distintos países de la Unión Europea.

Entre los implicados había personas que prestaban sus cuentas para recibir y reenviar el dinero, las conocidas como “mulas bancarias”. La Policía recuerda que esta conducta no es menor, colaborar de este modo puede suponer delitos de blanqueo de capitales, con penas de prisión y sanciones económicas importantes, incluso aunque se alegue desconocimiento.

La operación ha permitido sacar a la luz el funcionamiento financiero de la red y demostrar la actuación coordinada de sus miembros, aunque la investigación sigue abierta para detener a los implicados que aún no han sido localizados.

Por último, la Policía Nacional advierte de que las relaciones exclusivamente online en las que la otra persona nunca aparece en persona y comienza a pedir dinero por viajes, problemas laborales o supuestas emergencias suelen esconder estafas de este tipo. Ante cualquier sospecha, recomiendan no enviar dinero y acudir de inmediato a una comisaría para denunciar los hechos.