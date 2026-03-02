Un almeriense atrapado en Qatar relata en Onda Cero la “calma tensa” que vive por el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Onda Cero Almería ha entrevistado este lunes a Javier Ruiz, un almeriense que permanece actualmente en Qatar junto a su familia tras el cierre del espacio aéreo por el conflicto derivado de las tensiones políticas entre Estados Unidos e Irán.

Javier Ruiz, exjugador con pasado en el FC Barcelona y el RCD Espanyol, trabaja ahora como entrenador de porteros en Doha. Desde su domicilio en la capital catarí describió una situación marcada por la incertidumbre, aunque insistió en que el país mantiene fuertes medidas de seguridad.

“Las imágenes impactan mucho más que lo que realmente vivimos aquí. Desde Doha lo estamos llevando con una calma tensa. Sabemos que el sistema de seguridad en Qatar es de los mejores, pero no dejas de estar preocupado”, explicó en antena.

Ruiz relató que, además de los ataques dirigidos a una base militar estadounidense en Doha, en las últimas horas han recibido noticias sobre supuestos ataques con drones contra infraestructuras como tanques de agua y centrales eléctricas. “En principio atacan objetivos militares, pero si la situación escala y alcanzan infraestructuras básicas, todo se vuelve más incómodo”, afirmó.

El técnico almeriense señaló que la recomendación tanto del Ministerio del Interior catarí como del Consulado de España es clara: permanecer en casa y salir solo cuando sea estrictamente necesario. Sus hijos continúan las clases de forma telemática.

“No es un peligro real constante, no es que estén bombardeando cada cinco minutos, pero cuando interceptan misiles, partes pueden caer. Qatar es un país pequeño, Doha es una capital relativamente reducida, y todo se magnifica”, explicó.

Uno de los aspectos que más inquietud genera es el cierre del espacio aéreo, que impide abandonar el país. “Si hubiera otra solución, como padre intentaría volver a Almería, pero ahora mismo no se puede salir. No nos queda otra que convivir con esta calma tensa e intentar relativizar la situación con los niños”, aseguró.

Ruiz reconoció que el impacto emocional es inevitable: “Escuchas un ruido y sabes que probablemente es una moto o un coche, pero te pones en alerta. Eso no es agradable”.

El almeriense subrayó que, pese a que el Golfo Pérsico es una región acostumbrada a tensiones geopolíticas, Qatar siempre ha presumido de estabilidad y seguridad. “Siempre ves estos conflictos en la tele, como lo que ocurre entre Ucrania y Rusia, y crees que no te va a llegar. Pero cuando lo sientes de cerca, cambia todo”, confesó.

Aun así, quiso lanzar un mensaje de serenidad: “No es una situación crítica permanente. Hay momentos más tensos, pero intentamos mantener la tranquilidad dentro de la tempestad y pensar que esto pasará”.