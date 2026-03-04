Julia Otero recuerda a Fernando Ónega: "Entendía la enorme responsabilidad social que tenía el periodista"

Julia Otero ha compartido con Fernando Ónega decisiones profesionales por su papel como directivo de Onda Cero y vivencias y reflexiones sobre la vida profesional.

"Nuestra condición de gallegos nos unió para siempre", ha destacado la periodista, que ha contado que siempre terminaban hablando de Galicia.

Entendía la enorme responsabilidad social que tenía el periodista

"El mito del gallego en la escalera que no sabes si sube o si baja yo creo que se inspiró en él", ha dicho. Esto no significa que no se mojara ha explicado Otero, sino que siempre dejaba un resquicio a otra opinión. Él necesitaba un tiempo para madurar la opinión, porque "entendía la enorme responsabilidad social que debe tener el periodista".

Julia Otero ha reconocido en Más de uno que ella también entiende así el periodismo: "para mí no es que sea una forma de entender el periodismo, sino que es la forma de entenderlo".

"Tenía la capacidad de atender a las opiniones de los demás"

De Ónega ha destacado también que su falta de dogmatismo podía malinterpretarse, pero "no es cierto", dice la periodista, que ha señalado que su opinión se transparentaba y siempre dejaba una grieta por la que podía colarse una idea que era distinta a la suya.

"Por eso era tan grande Ónega", ha dicho la periodista, que ha coincidido con Alsina en que Ónega tenía capacidad de atender las opiniones de los demás.

Además, Julia Otero ha destacado el consenso que generaba la figura del maestro de periodistas: "En un mundo de 'Ónegas' no habría polarización, no habría guerras".