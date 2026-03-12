Todo lo que se sabe sobre el triple crimen machista en Miranda de Ebro: el detenido tenía antecedentes por secuestrar a mujeres

El sospechoso de acabar con la vida de su expareja, Dolores, de 58 años; su madre Antonia, de 78; y una vecina de 24, Laura Valentina, cuenta en su historial con dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años.

El incendio que, presuntamente provocó José M.G, la noche del martes en una vivienda de Miranda de Ebro (Burgos) acabó con la vida de tres mujeres e hirió a otras cuatro personas, entre ellas dos niños que tuvieron que ser hospitalizados durante unas horas.

El Ministerio de Igualdad ha condenado el asesinato machista y ha confirmado que una de las víctimas (Dolores, de 58 años) y el presunto agresor figuraban en el sistema VioGén y en casos inactivos, y que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Pero el sospechoso sí tiene en su historial condenas por detención ilegal y abuso sexual a una menor de 16 años.

Se presentó en la comisaría para ser detenido

El detenido se presentó en la comisaría de Miranda este miércoles al saber que le estaban buscando.

La Policía lo buscaba porque momentos antes de declararse el incendio se encontraba gritando por la zona donde un testigo, vecino de las víctimas lo vio gritando a Dolores a la puerta de su casa, según ha explicado a los medios.

El supuesto autor fue visto acumulando enseres y colchones viejos en una de las plantas del edificio donde vivían las fallecidas y que es donde se originó el incendio.

Madre e hija vivían en la misma vivienda de este edificio de dos plantas, mientras que la vecina se encontraba con ellas en el momento del incendio.

Antecedentes del supuesto agresor por secuestrar a mujeres

Según han informado fuentes policiales y judiciales, el hombre fue condenado en el pasado por secuestrar a mujeres.

En concreto, el 12 de noviembre 2024 la Audiencia de Burgos le condenó a un año y siete meses de prisión por retener en una casa okupada en Miranda de Ebro a una mujer, a la que encadenó y golpeó en noviembre de 2023.

A pesar de que fue en febrero de 2026 cuando se produjo la liquidación total de la condena, el hombre llevaba tiempo en la calle, ya que estuvo en prisión preventiva desde su detención por estos hechos y por tanto ya se daban las condiciones para su puesta en libertad provisional.

Por este caso, se le condenó por detención ilegal en grado de tentativa, con agravante de reincidencia, y lesiones leves.

Anteriormente, en diciembre de 2017 fue condenado a seis años de cárcel (3 por detención ilegal y 3 por abuso sexual) por raptar durante catorce horas también en Miranda de Ebro a una niña de 9 años a la maniató y que fue liberada por la Policía Nacional en buen estado de salud.

Cuando se produzca la entrada en prisión por la muerte de las tres mujeres, será la tercera vez que este hombre entre en prisión por un delito relacionado con la violencia de género.

11 asesinadas por violencia de género en 2026

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 11 en 2026 y a 1.354 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Las otras dos víctimas pasarán a formar parte de la estadística de feminicidios, uno en categoría familiar y otro social.

Según ha indica el diario 'El País' este caso de Miranda de Ebro es, hasta la fecha, y desde que hay registros, el caso con más víctimas implicadas (heridas y mortales).

Los agresores reincidentes

Los datos del Ministerio del Interior reflejan que uno de cada cinco hombres que maltrata en España ya lo ha hecho antes. Según datos que publica el diario 'El País', a los agresores reincidentes se les llama técnicamente "persistentes o plurivictimizadores" y en noviembre de 2025 el sistema recogía que había 81.291 agresores de este tipo.