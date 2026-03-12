La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.

Francisca Cadenas desapareció en 2017

Así, se ha corroborado que los restos óseos encontrados son humanos y, tal y como se esperaba, según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que pertenecen a Cadenas, que desapareció en 2017.

La investigación, desarrollada por Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Detenidos los vecinos de Francisca Cadenas

Los hermanos Julio y Manuel G. S, de 50 y 55 años, vecinos de Francisca Cadenas, fueron detenidos en la tarde de este miércoles, tras encontrarse en su vivienda restos óseos enterrados, "compatibles" con Francisca Cadenas, y que finalmente se ha confirmado que corresponden a la fallecida.

Desapareció cuando regresaba a casa

Francisca Cadenas desapareció el 9 de mayo de 2017 en Hornachos, en la provincia de Badajoz. Fue vista por última vez alrededor de las 23:00 horas, cuando regresaba a su casa después de acompañar a unos amigos de la familia que habían ido a recoger a su hija pequeña, a la que había estado cuidando durante la tarde.

El trayecto que debía recorrer era de apenas unos metros, pero nunca llegó a su vivienda y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella.

A principios del mes de marzo, la UCO realizó una reconstrucción en el lugar de la desaparición y a la misma hora a la que se produjo y acercó el cerco rebajando la distancia de 50 a 30 metros. Dentro de las diligencias que se mantenían abiertas para tratar de esclarecer el caso, dos hermanos, vecinos de la localidad de Hornachos, fueron llamados a declarar como investigados el pasado lunes.

Tras negarse ambos a declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil, casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas de Rescate en Montaña (GREIM) y de Actividades Subacuáticas (GEAS), se desplazaron a Hornachos para participar en los registros en la vivienda de estos dos hermanos.

El abogado que están detenidos por supuesto delito de homicidio

El abogado de los vecinos de Francisca Cadenas ha confirmado a los medios que están detenidos en calidad de investigados por un supuesto delito de homicidio. Además, ha asegurado que los dos hombres "han colaborado desde el principio".

"Estamos a la espera del levantamiento del secreto de las actuaciones para poder seguir en la línea de la colaboración", ha dicho la abogada defensora de los detenidos. Por último, los abogados han dicho que no han dado ninguna versión de los hechos los detenidos.