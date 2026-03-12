Cuándo entraría en vigor el paquete de medidas anticrisis por la guerra en Irán: el Gobierno avanza la fecha

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya adelantó que harían seguimiento de los precios debido al conflicto en Oriente Medio y que tomarían medidas si fueran necesarias para mitigar el impacto de la guerra en Irán. Finalmente, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que el Gobierno está trabajando en un decreto ley con un paquete de medidas anticrisis.

¿Cuándo entraría en vigor?

Según Yolanda Díaz, la idea del Gobierno es aprobar este decreto en el Consejo de Ministros del próximo martes. Lo ha adelantado en declaraciones a TVE, donde ha mandado también un mensaje de tranquilidad porque las medidas incluidas en el decreto ley entrarían inmediatamente en vigor con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que normalmente ocurre el día después del Consejo de Ministros.

Sobre medidas sociales, la ministra ha afirmado que la mayoría de los mecanismos, como los ERTE, se pueden activar porque ya están recogidos en la legislación española.

No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor

"Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie", ha subrayado.

Controlar el precio de la energía

Según ha dicho la ministra, las medidas prioritarias que debe incluir son "controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie", mientras que para proteger a la ciudadanía habría que actuar frente a los desahucios y "congelando arrendamientos".

Rechaza rebajar el IVA de los alimentos al 0%

En este sentido, la vicepresidenta segunda se ha opuesto a rebajar el IVA de los alimentos al 0% como ha sugerido el presidente de Mercadona, Juan Roig, porque sería "un error" y no haría "más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución".

"Ya lo hemos vivido, y no bajaron los precios", ha subrayado Díaz, que ha añadido que la posición de Sumar, en el caso de la alimentación, es que habría que intervenir los precios y subir los impuestos al sector de la distribución.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que las medidas se incluirán en un real decreto ley por ser "necesario y urgente". En una entrevista en RNE, el ministro Torres ha señalado que están a la espera de que los grupos parlamentarios y agentes sociales planteen sus medidas.

Pide el apoyo de los grupos

Por otro lado, Torres espera que los partidos hagan aportaciones "constructivas" en el Congreso y ha señalado que sería "lamentable" que "con lo que está ocurriendo en el mundo" votaran 'no' para así infringir una derrota al Gobierno como, ha criticado, ha pasado en otras ocasiones.

El Gobierno se reúne con agentes sociales

El Gobierno se reunirá este jueves, a partir de las 10.30 horas, con sindicatos y empresarios para abordar medidas de protección económica y social ante el impacto del conflicto en Oriente Medio.

Esta reunión de alto nivel con los agentes sociales estará presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a ella asistirán también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

un paquete de medidas al gusto de todos

Sobre el paquete de medidas que prepara el Gobierno, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que se está articulando "al gusto de todos" para que haya un mayor consenso a la hora de poder aprobarlo.

Para ello, se están manteniendo conversaciones "activas" con los sectores y este mismo jueves Cuerpo se reunirá con representantes del sector de la logística y del sector de la distribución.

Preguntado por ayudas directas al transporte, campo, pesca o industria, Cuerpo recalcó que el Gobierno tiene las lecciones de Ucrania, donde se hizo un repaso de "todo tipo de medidas", desde iniciativas de precio a otras relacionadas con los impuestos que afectan a las principales materias primas energéticas o de apoyo de renta a vulnerables y también clases medias.

Situación distinta a la de la guerra de Ucrania

Aunque el ministro ha opinado que la situación actual es "distinta" a la de la crisis de Ucrania, no sólo por la evolución de los precios, sino porque la electricidad está tres veces por debajo de donde estaba durante la guerra en Ucrania y el gasoil llegó a estar "muy por encima" de los dos euros en aquel entonces.