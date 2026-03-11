España apoya la liberación de reservas de petróleo: qué implicaciones tiene esta decisión

Un día después del encuentro entre ministros de Energía de los siete países más ricos del mundo, la presidencia francesa del G7 anuncia en un comunicado que dichas naciones -Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá- se posicionan a favor de que la Agencia Internacional de la Energía, la AIE, adopte "medidas proactivas" ante la situación del mercado de la energía.

Las medidas incluyen el uso de recurso de reservas estratégicas debido al notable aumento de los precios del petróleo y el gas, disparados tras la sucesión de la guerra en Irán. Los miembros del G7 señalan que están dispuestos a "adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con la AIE" e instan a sus 32 países miembros a coger una "oportunidad crucial" para evaluar la seguridad actual y las condiciones de mercado.

Qué significa la liberación de reservas de petróleo para España

El Gobierno no ha tardado en pronunciarse. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado que la AIE ha propuesto la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia, en una cantidad que supera en más del doble los 182 millones de barriles que se liberaron durante la guerra de Ucrania, una propuesta que, según ha recalcado la ministra, va a recibir el apoyo de España.

Aagesen ha señalado que esta propuesta parte de manera voluntaria por los países de la AIE y ha explicado que la decisión se tiene que adoptar por unanimidad y que se hará en las próximas horas: "Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, cuyas tensiones van más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro".

En la práctica, esto supone que, si la respuesta de todos los miembros del consejo de gobierno de la AIE es positiva, en el caso de España se liberarán alrededor de 12 días ó 12 días y medio de reservas, según ha precisado la vicepresidenta, que ha indicado que las reservas actuales equivalen a 92 días de suministro.

Aagesen ha asegurado que se coordinará con los sectores industriales y con la Confederación Española de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), con cuya presidenta, Juana María Navarro, se reunirá para diseñar el procedimiento más eficaz para la liberación de las reservas, siempre y cuando el consejo de gobierno de la AIE dé el visto bueno a la propuesta por unanimidad.

Preguntada por si puede haber algún país que se oponga a la liberación de estas reservas, Aagesen ha asegurado que en el contexto actual, con los precios energéticos al alza por el conflicto en Oriente Próximo "sería difícil" que lo hicieran, incluido Estados Unidos. "Estados Unidos es el que más quiere y no creo que tenga oposición a este respecto", ha recalcado.

El impacto de la guerra en el sector gasista y petrolero de España

La ministra también se entrevistará con las patronales del sector gasista y petrolero y este jueves estará en la reunión que ha convocado el Gobierno con los agentes sociales y en la que estarán las tres vicepresidentas y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Aagesen ha indicado que pedirá a las empresas del sector que le precisen el impacto que están teniendo como consecuencia de la guerra en Irán, cuál es su previsión a futuro y cómo están de expuestas a la volatilidad del mercado. "Hay sectores que saben perfectamente que hay una situación de volatilidad cuando eres dependiente de estos combustibles, qué contratos están a plazo, qué contratos son directos. Todos tenemos lecciones aprendidas, yo creo que la industria también", ha dicho la vicepresidenta tercera.

Aagesen espera que, cuando se produzca la reunión con las empresas, programada para este miércoles en su Ministerio, ya se conozca la decisión de la AIE sobre la liberación de las reservas, "porque ellos son una parte importante cuando hablamos de cómo liberar esas reservas".