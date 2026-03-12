Quién era Francisca Cadenas, la mujer cuyos restos óseos han sido hallados en Hornachos

El caso de Francisca Cadenas parece encontrarse más cerca de su resolución después de confirmar la Guardia Civil que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden con la vecina de dicho municipio de Badajoz.

El delegado del Gobierno en Extremadura subrayaba tras encontrar los restos óseos que se trataba de un caso "complicado, muy complejo, de nueve años o casi nueve años" y que solo cabe "continuar" con el trabajo de las autoridades científicas de la Guardia Civil, que sigue con las labores de registros en Hornachos por parte de la UCO y la Comandancia de Badajoz, además del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística.

Quién era Francisca Cadenas: todo lo que se sabe de un caso que comenzó en 2017

Era una noche cualquiera de mayo cuando Francisca Cadenas, vecina de Hornachos, salió a despedir a unos amigos a escasos metros de su casa. Fue lo último que se supo de Cadenas, que tenía 59 años y nunca volvió a casa.

Concretamente, era el 9 de mayo de 2017. Según el relato de sus hijos, Francisca salió a las 23:15 horas de ese martes de su vivienda para entregarle a un amigo de la familia a su hija pequeña, de la que se había estado haciendo cargo durante la tarde. Al dejarla, habría retomado el camino de regreso a su casa, una vuelta que no se produjo.

La UCO de la Guardia Civil llevó el caso y desplegó todo tipo de medios habituales en este tipo de sucesos, aunque no hubo suerte en la búsqueda. Casi nueve años después, el hallazgo de sus restos trae esperanza a la familia para que se resuelva el crimen.

Imagen de archivo del cartel de la desaparición de Francisca Cadenas en 2017. | Europa Press

Dos hermanos, sospechosos del crimen de Francisca Cadenas

Los restos óseos fueron encontrados en una vivienda perteneciente a dos hermanos que se encuentran detenidos y que han sido recibidos en Hornachos a gritos de "asesinos, asesinos" a su llegada a su vivienda con agentes para realizar una inspección en profundidad que puede ser clave para la investigación.

A la salida de su vivienda para hacer otro registro a una finca de su propiedad, uno de los hijos de Francisca ha golpeado los cristales de los vehículos en los que eran trasladados, mientras que los momentos de tensión se han sucedido en el lugar, con numerosos medios, vecinos y los familiares de la víctima, entre ellos, su marido y sus hijos.

Las incógnitas de la investigación pasan ahora por la posibilidad de que la vivienda de los dos hermanos tuviera un pozo o algún tipo de recoveco que fue tapado durante una reforma de la casa, aunque tal extremo no ha podido ser confirmado.

Los dos hermanos de Hornachos (Badajoz) investigados en relación con el crimen de Francisca Cadenas. | EFE/Vicente Roso

Hornachos muestra su cariño y solidaridad con la familia de Cadenas

Por su parte, el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, ha querido mostrar el cariño de todo el pueblo de Hornachos y la solidaridad con la familia "que ha esperado durante nueve años pacientemente a conocer el destino de su madre y esposa" y que, según parece, "pues hoy ya conocemos trágicamente".

Buenavista ha mostrado su orgullo por cómo se ha comportado su pueblo durante estos 9 años, acompañando a la familia en las concentraciones que periódicamente se han ido haciendo para seguir reivindicando atención a este caso.

El primer edil ha expresado su deseo de que definitivamente se pueda esclarecer todo y que también el pueblo "pueda descansar porque ya lo merece" y sobre la familia de Francisca Cadenas, ha dicho que "por desgracia tenían ya muy claro que esto no podía tener buen desenlace después de tanto tiempo".