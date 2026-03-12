Nueve años después y tras encontrar restos óseos "compatibles", la desaparición de Francisco Cadena cerca de su resolución

Los hermanos Julio y Manuel G. S, de 50 y 55 años, vecinos de Francisca Cadenas, desaparecida el 9 de mayo de 2017 en Hornachos, eran detenidos en la tarde de este miércoles, tras encontrarse en su vivienda restos óseos enterrados, "compatibles" con Francisca Cadenas, según palabras del delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Desde primera hora de la mañana del miércoles, casi medio centenar de efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas de Rescate en Montaña (GREIM) y de Actividades Subacuáticas (GEAS), se desplazaron a Hornachos (Badajoz) para participar en los registros, en principio en la vivienda de estos dos hermanos.

La investigación está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), cuyas diligencias están declaradas secretas.

Estas actuaciones se produjeron después de que el martes los hermanos se negasen a declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil y, según su defensa, no lo harían hasta conocer de qué se les acusaba y los motivos por la que habían pasado a tener la consideración de investigados.

Sin embargo, a primera hora de la tarde la Guardia Civil confirmó el hallazgo de estos restos óseos, por el momento sin identificar, en el registro de la vivienda, unos restos que esta noche el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dicho que "son compatibles" con los de la desaparecida.

Poco después de hacerse público el hallazgo se procedió a detener a los dos hermanos por su relación con la desaparición, que, según había comentado su abogado, José Duarte, ya estaban siendo investigados por un presunto delito de homicidio, aunque seguía sin tener información sobre en base a que habían pasado a tener la consideración de investigados.

Los periodistas pudieron comprobar cómo los hermanos salían de su domicilio poco antes de la cinco de la tarde cargados con varias mochilas y cómo abandonaban el lugar en un coche, aunque, al parecer habrían regresado de nuevo a su casa una hora después.

A preguntas de los periodistas sobre si la vivienda tenía un pozo que fue tapado durante una reforma de la casa, manifestó que desconoce ese extremo, pero que, si es así, los agentes tienen medios suficientes para acceder al lugar.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha dicho que se trata de un "caso complicado, muy complejo", de casi 9 años, y ha añadido que aunque está bajo secreto, sí se puede afirmar "que han aparecido restos óseos compatibles con la desaparición de Francisca Cadena", aunque hay que continuar el trabajo científico.

El delegado del Gobierno, acompañado del alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, y mandos de la Guardia Civil y la UCO, han estado con los familiares "para transmitirles ánimo y agradecerles la confianza que han demostrado durante tanto tiempo".

Quintana ha dicho que los familiares les han comentado que lo han pasado muy mal en este tiempo y que de alguna forma "era una tranquilidad lo que tenían hoy".

Ha explicado que los dos hermanos detenidos pasarán a disposición judicial en el plazo de 72 horas y que los trabajos van a continuar, y ha añadido que por el momento se desconoce si irá al acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra o a los juzgados de Villafranca de los Barros, que es el que lleva el caso.

Por su parte, el alcalde ha querido mostrar el cariño de todo el pueblo de Hornachos y la solidaridad con la familia "que ha esperado durante 9 años pacientemente a conocer el destino de su madre y esposa" y que, según parece, "pues hoy ya conocemos trágicamente".

Buenavista ha mostrado su orgullo por cómo se ha comportado su pueblo durante estos 9 años, acompañando a la familia en las concentraciones que periódicamente se han ido haciendo para seguir reivindicando atención a este caso.

El primer edil ha expresado su deseo de que definitivamente se pueda esclarecer todo y que también el pueblo "pueda descansar porque ya lo merece" y sobre la familia de Francisca Cadenas, ha dicho que "por desgracia tenían ya muy claro que esto no podía tener buen desenlace después de tanto tiempo".