Fallece un hombre de 70 años al caer por el hueco de un ascensor en Badajoz

Una hombre de unos 70 años fallecía este martes en Badajoz al precipitarse por el hueco del ascensor del bloque de viviendas en que residía en la capital pacense, donde, según ha indicado los vecinos, se realizaban labores de mantenimiento.

La Policía Nacional ha explicado que el suceso se ha producido en torno a las 9:00 horas, en la calle Eugenio García, tras el cual se han desplazado efectivos de Bomberos, de Policía Nacional o del Servicio Extremeño de Salud.

Los vecinos ha explicado que el suceso se ha producido al caer este por el hueco del ascensor desde la segunda planta del edificio en el que se realizaban estas tareas del mantenimiento, una circunstancia que no confirma por el momento la Policía Nacional, que sí señala que se investiga como accidente.