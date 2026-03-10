Luis Pastor, Acetre y Sanguijuelas del Guadiana entre los galardonados con los III Premios de la Música de Extremadura

El cantautor Luis Pastor, el grupo de folk Acetre y la banda Sanguijuelas del Guadiana fueron algunos de los artistas galardonados en los III Premios de la Música de Extremadura, cuya gala se celebró el pasado sábado en el Gran Teatro de Cáceres para reconocer la creación musical de la región.

Así, el Premio Raíces recayó en Acetre; el Mejor Directo fue para The Buzzos; el Premio al Mejor Álbum se lo llevó Esther Merino; el Mejor Diseño Gráfico Nuria Barragán y B&B imagen, mientras que el galardón a la Mejor banda o artista fue para El Gato con Jotas.

El Premio a la Mejor canción fue a parar a Latam, de Alberttinny; la Mejor Producción para Willy Wylazo; el Mejor Video para Maldita Luna, de Willy Wylazo, y el Mejor Solista Destacado reconoció la trayectoria de Bambikina.

Además, el Mejor Evento Musical fue para las Jornadas Profesionales MUM; la Mejor Banda o Artista Novel recayó en The black-suited ladies, y el Mejor Año Profesional se lo llevó Javier Pulpo.

Dos de los premios más importantes de la gala fueron el Revelación PME que se lo llevaron los tres jóvenes de Casas de don Pedro que están triunfando con su grupo Sanguijuelas del Guadiana. Aunque ellos no estuvieron presentes en la gala, el que sí estuvo fue el Premio de Honor que se concedió a Luis Pastos y que protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche con su discurso reivindicando el valor de la palabra.

Cabe recordar que los Premios de la Música de Extremadura han llegado a su tercera edición impulsados por el Ayuntamiento de Cáceres, que los ha creado con el objetivo de reconocer algunos de los trabajos más destacados de la escena extremeña y dar visibilidad a este sector cultural.

Los PME reconocen catorce categorías y los premiados han sido elegidos de un total de 532 candidaturas que se presentaron en la primera fase, de las que fueron seleccionadas 74 nominaciones. De este proceso han surgido 74 nominaciones pertenecientes a 53 proyectos musicales llegados de todos los rincones de Extremadura.

Los ganadores que se dieron a conocer durante la gala, fueron elegidos por un jurado profesional compuesto por 40 miembros vinculados al ámbito musical y cultural de la región. Los PME son un proyecto que surgió en la estrategia de la ciudad para alimentar la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, cuyo proyecto se defiende este lunes en el Ministerio de Cultura.