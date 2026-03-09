Vega, González Andrade y Sánchez Cotrina se postulan como precandidatos a las primarias socialistas

CALENDARIO XVI CONGRESO REGIONAL

El XVI Congreso Regional Extraordinario del PSOE de Extremadura para elegir nuevo secretario o secretaria regional tras la dimisión en diciembre de Miguel Ángel Gallardo tendrá lugar el próximo 25 de abril en Mérida.

El calendario hasta llegar a la celebración del Congreso Regional se ha abierto ya y los militantes interesados puedan presentar sus precandidaturas hasta el próximo día 12 de marzo.

Posteriormente, del 13 al 24 de marzo, será el momento en el que los precandidatos podrán comenzar la recogida de avales, que serán no menos del 12 por ciento y no más del 15 por ciento del cuerpo electoral.

El plazo finaliza a las 12,00 horas del martes 24 de marzo, y ese mismo día se proclamarán las candidaturas, ha informado José Luis Quintana.

Tras ello, del 25 de marzo al 10 de abril tendrá lugar la campaña de información de las candidaturas y la primera votación de las primarias será el 11 de abril.

De igual forma, si hay más de dos candidaturas y ninguna supera el 50 por ciento habrá una segunda vuelta que sería el 19 de abril, aunque el proceso decae si hubiera una sola candidatura, que automáticamente quedaría proclamada sin necesidad de votaciones.

TRES PRECANDIDATURAS ANUNCIADAS

La diputada socialista en la Asamblea de Extremadura Soraya Vega ha anunciado este sábado que dará un paso adelante para "liderar la recuperación" del PSOE de la región, oficializando su precandidatura a la Secretaría General de la formación en la comunidad autónoma.

"El PSOE se va a recuperar para volver a poner a la gente en el centro de la política, de las ideas y de los valores", ha asegurado Vega en declaraciones a los medios en Mérida, en el marco de su asistencia al acto institucional por el Día Internacional de las Mujeres, en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura.

El alcalde de la localidad pacense de Olivenza, Manuel José González Andrade, ha asegurado este sábado que la presentación de su precandidatura a liderar la Secretaría General del PSOE de Extremadura no persigue la confrontación con "ningún compañero" del partido sino que es una "candidatura de consenso regional".

"Este proceso no va de dividirnos ni de enfrentarnos, sino de debatir, de contrastar proyectos en positivo y de salir más fuertes", ha señalado González Andrade durante el anuncio de su precandidatura en rueda de prensa en Olivenza, remarcando que el verdadero "adversario político" de los socialistas "no está" en las agrupaciones sino "ahí fuera, recortando derechos y libertades".

Por último, el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha anunciado este sábado su precandidatura a liderar el Partido Socialista en Extremadura, con un proyecto orientado a "volver a ilusionar" a la región y a "preparar al partido" para ganar las elecciones en 2027.

Convencido de la importancia de "abrirle hueco al PP y Vox" porque, ha asegurado, "son ellos los que están haciéndole mucho daño" a la región, Sánchez Cotrina ha abogado por crear un proyecto "fuerte, convincente e inteligente" para llegar no solo a la militancia sino también a la ciudadanía extremeña.