La producción industrial baja un 1,8% en enero en Extremadura en tasa interanual

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 1,8 por ciento interanual el pasado mes de enero en Extremadura, lo que supone 0,9 puntos menos que la media nacional, que ha caído un 2,7 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año la producción industrial en Extremadura se ha reducido un 1,8 por ciento, frente a una descenso del 2,7 por ciento de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto han bajado en la región un 12,7 por ciento con un descenso del 75,2 por ciento en el caso de los duraderos y un 8,5 por ciento menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo han disminuido un 8,7 por ciento, los bienes intermedios han anotado un 4,3 por ciento menos y los de la energía, un 1,8 por ciento más.