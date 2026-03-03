Una delegación de la OCDE visita Extremadura como región seleccionada en el Mecanismo de Impulso al Talento de la UE

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha acompañado la tarde de este lunes a la delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) que ha estado en Trujillo con motivo de su visita a Extremadura como región seleccionada en el Mecanismo de Impulso al Talento de la Unión Europea (UE).

Morán ha destacado que en febrero de 2024, Extremadura fue una de las 10 regiones europeas seleccionadas para formar parte de dicho Mecanismo "que busca ayudar a regiones que enfrentan desafíos demográficos para la retención y atracción de personas que impulsen el desarrollo y crecimiento de estos territorios".

A este respecto, ha explicado que algunos miembros de la OCDE ya estuvieron en Extremadura "recabando datos, visitando proyectos en el territorio y manteniendo diversas reuniones" y, en esta ocasión, vuelven a la región tras analizar toda la información y los datos recabados para hacer recomendaciones y propuestas".

"Nuestro objetivo es trabajar juntos, ir de la mano para diseñar políticas que realmente funcionen para fortalecer nuestro capital humano, promover la innovación social y económica y, por supuesto, consolidar un modelo de desarrollo rural inteligente que sirva de referencia a otras regiones europeas", ha enfatizado.

DIFERENTES REUNIONES Y ENCUENTROS

Así, durante esta semana, esta delegación visita la fábrica de diamantes sintéticos de Diamond Foundry y Bodegas Habla, también se va a celebrar una sesión de la Mesa de Población y mantendrán numerosas reuniones con directores y secretarios generales de muchas áreas para tener un "enfoque global" de las políticas de la Junta de Extremadura.

"El desafío demográfico es trasversal a todo el Gobierno y, por eso, estamos todos implicados", ha resaltado Morán al tiempo que ha deseado que sean "unos días muy fructíferos porque su éxito es el de todos".

"Todos somos conscientes de que tenemos un desafío importante por delante, pero con tesón y con políticas realmente efectivas, trabajando unidos, podemos lograr grandes avances", ha concluido.

Cabe resaltar que la consejera ha estado acompañada en este encuentro por la directora general de Desarrollo Rural en funciones, María Ángeles Muriel, ha informado la Junta en nota de prensa.