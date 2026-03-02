Guardiola afronta esta semana su debate de investidura, abocado a ser fallido ante la ausencia de acuerdo con Vox

Semana esta marcada por el debate de investidura de la popular María Guardiola, que arrancará mañana martes, a partir de las cinco y media de la tarde con el discurso de la postulada a la reelección, sin límite de tiempo. Una vez concluido su discurso se suspenderá la sesión, hasta el miércoles a las nueve y media de la mañana, en donde intervendrán los Grupos Parlamentarios para posicionarse ante la investidura y tras el debate tendrá lugar la votación, que en este primer momento, precisaría de mayoría absoluta para prosperar. De no ser así, se abriría un periodo de 48 horas, para una segunda votación, que tendría lugar el viernes, y que aquí con una mayoría simple, es decir con la abstención de Vox o el PSOE, sería investida presidenta Guardiola. Estos son los tiempos para esta semana, además a partir de mañana comenzaría a contar el reloj de 2 meses de duración para que haya elección de presidencia, o se disuelva la Asamblea y se convoquen nuevas elecciones.

El límite por tanto estará en el 4 de mayo, lunes, durante todo ese periodo se podrán celebrar todos los debates de investidura que se crean necesarios.

A fecha de hoy, parece que será una investidura fallida, ya que no existe acuerdo previo por ahora entre PP y Vox, los dos partidos que se encuentran en negociación. En este sentido, y durante la campaña electoral en Castilla y León, con su cita con las urnas el domingo 15, el presidente de Vox, Santiago Abascal, insistía en que su formación quiere “construir una alternativa”, en relación con las negociaciones abiertas con el PP en Extremadura y Aragón, pero ha señalado que cualquier acuerdo debe implicar un “cambio de rumbo en todas las instituciones” y negociarse “medida a medida”, con plazos y garantías de cumplimiento.

Y mientras PP y Vox callan acerca de esas reuniones, discretas y tuteladas por las ejecutivas nacionales de ambas formaciones, la oposición en Extremadura, se muestra convencida que el acuerdo no llegará hasta que pase la cita electoral del 15M.