Investigadores de la Universidad de Extremadura analizan la huella de carbono de la ganadería extensiva en la dehesa extremeña

Investigadores del Grupo de Economía y Calidad de Producciones Agroalimentarias de la Universidad de Extremadura (UEx) han llevado a cabo por primera vez un completo análisis sobre la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas extensivas de dehesa en la región, que ha integrado de forma simultánea datos técnicos, económicos, sociales y ambientales, incluida la huella de carbono y el secuestro de carbono.

El trabajo, publicado en la revista Scientific Reports, forma parte de los resultados obtenidos por los miembros del grupo de investigación a lo largo de la ejecución de diferentes proyectos de investigación. Su publicación ha sido posible gracias a la financiación conjunta (85%) de la Unión Europea, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de Extremadura.

En el marco de su investigación, el equipo realizó más de 60 entrevistas a ganaderos y propietarios, seleccionando 52 explotaciones exclusivamente extensivas, todas ellas ubicadas en dehesa y con una superficie superior a 100 hectáreas. Además, para el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e), es decir la huella de carbono, el estudio propone como unidad funcional la hectárea.

"A diferencia de los sistemas intensivos, que parecen más eficientes si se mide la huella de carbono por kilogramo de carne o leche, en este trabajo solo analizamos explotaciones extensivas de dehesa, y la clave no es la cantidad de producto obtenido sino el uso del territorio y su capacidad para secuestrar carbono en el suelo, los pastos y el arbolado. Por eso, proponemos la hectárea para medir las emisiones de dióxido de carbono equivalente en explotaciones extensivas", explica el investigador de la UEx Andrés Horrillo, primer autor de este estudio.

Las explotaciones analizadas incluyen producciones de vacuno de carne, ovino de carne, caprino de leche y sistemas mixtos, estos últimos especialmente frecuentes en Extremadura (vacuno-porcino ibérico u otras combinaciones), ha informado la UEx en nota de prensa.

Además, cabe señalar que se trata del primer análisis integral que se lleva a cabo de la sostenibilidad de las dehesas que recoge indicadores de carácter técnico (carga ganadera, mano de obra, estructura de la explotación); económico (costes, ingresos, dependencia de insumos, rentabilidad); social (edad, relevo generacional, diversificación de ingresos) y ambiental (emisiones y secuestro de carbono).