La Oficina del Emprendedor de Badajoz abre sus puertas para acelerar la creación de empresas y apoyar las existentes

La Oficina del Emprendedor y del Inversor ha abierto sus puertas este lunes, día 23, en la ciudad de Badajoz para informar y asesorar a empresarios, emprendedores o inversores a la hora de acelerar la creación de empresas, apoyar la consolidación de las existentes y reforzar la atracción de inversiones y la creación de empleo.

El Ayuntamiento de Badajoz, en colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y la Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través del Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex), ponen en marcha este punto de encuentro que centraliza servicios de asesoramiento, información y tramitación dirigidos a emprendedores, empresarios e inversores y que está dirigido a facilitar el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de iniciativas empresariales y de inversión.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha presentado junto al alcalde Badajoz, Ignacio Gragera, y acompañados del concejal de Economía y Hacienda, Fondos europeos e Informática y modernización, Javier Gijón, y la directora general del Instituto de Consumo de Extremadura, Rosa Álvarez, esta nueva oficina ubicada en la tercera planta del edificio López de Ayala, en la Plaza de San Francisco.

Javier Gijón ha detallado en primer lugar que se trata de un punto de encuentro en el que los emprendedores, empresarios e inversores que quieran puedan tener información, el acompañamiento y la ayuda de las instituciones públicas que la conforman, a la par que ha apuntado que está abierta para que otros agentes que tengan que ver con el sector empresarial puedan unirse y aportar en aras de que sea un "éxito".

ÚNICO PUNTO DE ASESORAMIENTO

A continuación, Guillermo Santamaría ha puesto el foco en que en este centro de apoyo al emprendedor y al inversor unifica en un único punto el asesoramiento y la tramitación para emprender, crecer o para invertir, para acelerar la creación de empresas, apoyar el crecimiento y la consolidación de las existentes, reforzar la atracción de inversiones y generar empleo.

Así, desde el mismo se prestará apoyo a la creación de planes de empresa o servicios referidos a trámites, financiación y subvenciones, así como acompañamiento para la innovación, la internacionalización y la mejora de la comercialización. También habrá acciones formativas y se fomentarán sinergias entre empresas, en este espacio que define como un ejemplo de colaboración entre administraciones para beneficiar a los extremeños.

Como ha concretado, en este punto se dan cita tres administraciones entre el Ayuntamiento de Badajoz, que aporta las instalaciones, con cinco puestos de trabajo, y recursos locales; el Incoex que presta asesoramiento preventivo en materia de consumo, con especial atención al comercio electrónico, y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, que aporta el soporte técnico de la Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial (PAE).

Sobre la Red PAE, el consejero ha destacado que, desde la entrada del gobierno de María Guardiola en la Junta, se le ha dado un enfoque "completamente nuevo", se han reforzado las plantillas y se han creado dos nuevos puntos en Los Santos de Maimona y Navalmoral de la Mata, a la par que se ha "sacado" a los técnicos y se acercan a las empresas para conocer sus necesidades. En concreto, en este tiempo se han prestado más de 37.188 servicios y se ha facilitado la creación de más de 1.640 empresas.

De este modo, la Oficina del Emprendedor está pensada para un público amplio, como emprendedores de la ciudad, empresarios que quieran desarrollar nuevas líneas de negocio, empresas interesadas en invertir e instalarse en Badajoz, así como inversores que busquen oportunidades aunque, como ha destacado Santamaría, se pondrá un "especial foco" en los jóvenes, las mujeres y los desempleados, para quienes el autoempleo puede ser una salida profesional.

AUNAR ESFUERZOS FRENTE A LA DISPERSIÓN

Finalmente, ha tomado la palabra Ignacio Gragera, que ha puesto el acento en qué se pretende con este punto, y en que cuando uno hace un análisis de los diferentes recursos que ponen a disposición de los empresarios o de los emprendedores de la ciudad se "constataba" o "al menos intuía" que existía "cierta dispersión", dado que hay competencias compartidas entre el ayuntamiento y la Junta y ambos trabajan en la formación y el empleo, el emprendimiento y para intentar "consolidar" un ecosistema de formación y emprendimiento adecuado a las necesidades de la capital pacense.

De este modo, la respuesta a esta dispersión ha pasado por aunar esfuerzos, centralizar recursos, mejorar la eficiencia y la eficacia de todos los programas y la coordinación entre los mismos e intentar conocer "más en profundidad" qué están haciendo cada institución y a qué público, objetivo o sector se iban a dirigir. A partir de ahí, ha destacado la importancia de "maximizar" todo ello, lo cual "solo" se hace desde el conocimiento mutuo, el trabajo en conjunto, la coordinación y el reparto de determinadas funciones.

Para el regidor, un punto único de atención era "fundamental" para conseguir todo ello y, a la vista de los distintos programas de la Consejería a través del PAE o de lo que hace el ayuntamiento a través de 'Badajoz Emprende', uno se puede dar cuenta de que hay "ciertas similitudes", aunque en el fondo hay objetivos o sectores "más específicos" de cada iniciativa, de forma que en ese conocimiento estará el "secreto del éxito de esta oficina" que se implanta en una ciudad dinámica.

En relación a Badajoz ha ahondado en que en la misma se ponen a disposición de los empresarios "muchos" recursos de acompañamiento, de conocimiento, formación o digitalización y en que éstos y los emprendedores puedan tener un punto único "de referencia" es "muy importante".

También el que se les visite e informe en las propias empresas, ante lo que agradece la iniciativa de los PAE al consejero e insiste en la relevancia de poder contar con un espacio de encuentro en el que informar "con más tranquilidad" y con una atención más personalizada, al tiempo que ha señalado que la oficina sirve al empresario "de palanca" para el crecimiento, así como "de luz" para quien quiere empezar, o de referencia para todos los que puedan tener dudas en el proceso de formación y consolidación de una empresa.

Por otro lado y preguntado por las obras previstas para recuperar el lateral del edificio del López de Ayala, el alcalde ha avanzado que se está trabajando en la redacción del proyecto y que, una vez que concluya y el servicio de Gabinete de Proyectos lo entregue, lo sacarán a licitación porque hay reserva presupuestaria para ello, ante lo que espera que sea "pronto".