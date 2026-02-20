El general de brigada Andrés Manuel Velarde Tazón, nuevo mando de la Guardia Civil en Extremadura

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves, 19 de febrero, una orden el Ministerio del Interior por la que se nombra para el Mando de la 3ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura (Badajoz) al General de Brigada don Andrés Manuel Velarde Tazón.

El mombramiento se produce a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y con la conformidad de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, tal y como recoge la orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.