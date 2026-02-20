GUARDIA CIVIL

El general de brigada Andrés Manuel Velarde Tazón, nuevo mando de la Guardia Civil en Extremadura

El mombramiento se produce a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y con la conformidad de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, tal y como recoge la orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Redacción

Extremadura |

El general de brigada Andrés Manuel Velarde Tazón, nuevo mando de la Guardia Civil en Extremadura
El general de brigada Andrés Manuel Velarde Tazón, nuevo mando de la Guardia Civil en Extremadura | Guardia Civil

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves, 19 de febrero, una orden el Ministerio del Interior por la que se nombra para el Mando de la 3ª Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Extremadura (Badajoz) al General de Brigada don Andrés Manuel Velarde Tazón.

El mombramiento se produce a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y con la conformidad de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, tal y como recoge la orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer