SUCESOS

Fallece el trabajador que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo en una explosión en un taller de Don Benito

El hombre, de 31 años de edad, se encontraba ingresado en la UCI del Hospital de Don Benito-Villanueva.

Redacción

Extremadura |

Fallece el trabajador que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo en una explosión en un taller de Don Benito | SATSE

El varón que sufrió quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo en un accidente laboral sufrido este pasado lunes, día 16, tras una explosión registrada en un taller mecánico en Don Benito (Badajoz) ha fallecido.

El hombre, de 31 años de edad, se encontraba ingresado en la UCI del Hospital de Don Benito-Villanueva, y finalmente ha fallecido.

Cabe recordar que, según el 112 de Extremadura, la explosión tuvo lugar sobre las 08,00 horas en un taller mecánico de la avenida de Madrid de Don Benito, hasta donde se trasladaron agentes de la Policía Nacional, bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Badajoz, y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que trasladaron al herido al Hospital Don Benito-Villanueva.

Además, el mismo lunes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirmó que se trataba de un accidente laboral, y detalló que la Policía Nacional estaba investigando las causas del siniestro.

