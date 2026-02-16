El GeoCentro Monfragüe abre este lunes su plazo de inscripción para las visitas guiadas de los 'Sábados Geológicos'

El GeoCentro Monfragüe abrirá este próximo lunes, 16 de febrero, el plazo de inscripción de su programa de visitas guiadas de los sábados, que será llevado a cabo durante los fines de semana de estos primeros meses del año y hasta el 27 de junio.

Las personas interesadas en participar en el programa 'Sábados Geológicos' tendrán la oportunidad de embarcarse en una actividad que incidirá en la compresión de los mecanismos que generaron el paisaje extremeño actual, según señala la organización en nota de prensa.

Así, se comenzará con una visita guiada por las instalaciones del centro de interpretación, donde se explicarán diferentes conceptos geológicos y experimentará con fósiles y minerales.

Más tarde se llevará cabo una ruta senderista de tres kilómetros en dirección al embalse del olivar de Zamarro, lugar donde se descansará y realizará un taller de bateo de pirita, poniendo en práctica lo aprendido. Una vez terminada la actividad se iniciará el regreso, completando un itinerario a pie de un total de seis kilómetros.

La inscripción será de carácter gratuito y habrá de hacerse de manera online, según ha agregado la organización en nota de prensa.

Cabe recordar que el GeoCentro Monfragüe es un centro de interpretación de la geología de Monfragüe ubicado en la localidad cacereña de Casas de Miravete, que pertenece a la Red de Centros de Interpretación de la provincia de Cáceres, coordinada por la Diputación de Cáceres.