El joven cuyo cuerpo ha aparecido en las proximidades del Guadiana en Badajoz podría haber fallecido por hipotermia

La hipotermia podría ser la causa de la muerte del joven de unos 26 años desaparecido este pasado sábado en la ciudad de Badajoz y cuyo cuerpo ha aparecido en la noche de este domingo en las proximidades del rio Guadiana, a la altura de la zona del Puente de Palmas en la margen derecha de la capital pacense.

A preguntas de los periodistas sobre estos hechos, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha destacado que "no hay intervención de terceras personas", así como que no se trataría de un suicidio.

"En principio, parece ser que puede haber sido por hipotermia", ha señalado sobre la causa de la muerte de este joven, cuyo cuerpo fue hallado entre las 23,30 horas y 00,00 horas de la noche.

La desaparición tuvo lugar el pasado sábado, cuando se le echó en falta, tras lo que la familia interpuso una denuncia el domingo ante la policía. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se le practique la autopsia.