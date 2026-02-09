La Junta de Extremadura pide al Gobierno que se oponga a la propuesta de la UE de reducir la caza de la codorniz común

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco José Ramírez González, ha pedido al Ejecutivo central que se "oponga firmemente" a la propuesta de la Unión Europea (UE) de reducir la caza de la codorniz común.

Lo ha hecho en una carta dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que contiene alegaciones contra el proyecto comunitario de rebajar los cupos de capturas de esta especie que ha reivindicado como "emblemática" de la caza menor en España y Extremadura, según recoge la Junta en una nota de prensa en la que agrega que la misiva ha ido acompañada de un informe técnico.

En el texto remitido a Planas el pasado día 4, el consejero en funciones ha solicitado al ministro que se oponga a dicha reducción en el marco de la reunión que la Task Force (grupo de trabajo) de la Comisión Europea sobre la Directiva Aves mantendrá los próximos días 12 y 13 de febrero.

El orden del día, explica la Junta, incluirá la pretensión de este organismo comunitario de prohibir temporalmente o rebajar sustancialmente la caza de la codorniz común, con base en el informe emitido por el Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS) sobre el estado de conservación de esta especie en el continente.

El contenido de este último informe fue analizado el pasado 29 de diciembre en una reunión telemática de los directores generales autonómicos competentes en materia cinegética, entre ellos el extremeño José Antonio Cidoncha.