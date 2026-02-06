La tasa de pobreza o exclusión social bajó en 2025 hasta el 30,4 % en Extremadura

La población en riesgo de pobreza o exclusión social bajó del 32,4 al 30,4 % el pasado año en Extremadura, lo que la sitúa 4,7 puntos porcentuales por encima de la media nacional, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dicho porcentaje se fija con la tasa AROPE, que mide la pobreza no solo con los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo.

Se trata del nivel más bajo de la serie iniciada en 2014 y el sexto porcentaje más alto de 2025 entre las comunidades autónomas.

En el conjunto del país, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se redujo una décima, del 25,8 al 25,7 por ciento, lo que representa un nuevo mínimo en la serie.

En cuanto a los componentes de la tasa AROPE, el porcentaje de población en riesgo de pobreza en Extremadura es del 26,2 % frente al 27,5 % del año anterior, la tercera tasa más elevada de 2025 tras Andalucía (27,7 %) y Región de Murcia (26,7 %).

Con respecto a la carencia material y social severa de la población, la tasa extremeña se sitúa en el 6,3 % y la de baja intensidad en el empleo del hogar que habita en el 7,7 %, mientras que en 2024 alcanzaban el 5 y el 10,6 %, respectivamente.

Además, la encuesta sobre las dificultades económicas de los hogares en Extremadura refleja que un 34,4 % no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, mientras que el porcentaje que encuentra mucha dificultad para llegar a fin de mes es del 7,7 %.

Asimismo, un 37,2 % de extremeños no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 11,7 % cuenta con retrasos en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos.