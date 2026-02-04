La UEx convoca prácticas y becas remuneradas para estudiantes y egresados con discapacidad o en situación vulnerable

El Consejo Social de la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad-Sociedad han puesto en marcha la cuarta edición del programa de Becas y Prácticas remuneradas Adelantex, que convoca diez becas y prácticas dirigidas a egresados o estudiantes de la Universidad de Extremadura que cuenten con una discapacidad y/o situación de especial vulnerabilidad social.

Las "Becas y Prácticas remuneradas Adelantex" están enmarcadas dentro del I Eje de la Alianza Extremadura es futuro, y el plazo de solicitud finaliza el próximo 13 de febrero.

En su cuarta convocatoria el programa ofrece 10 becas y prácticas para estudiantes y titulados universitarios: siete dirigidas a personas con discapacidad y tres en situación de especial vulnerabilidad social legalmente acreditada, gracias al apoyo y compromiso de Fundación Mapfre.

Las becas y prácticas tendrán una duración de 6 meses, a media o jornada completa, en función del perfil del candidato: con una remuneración de 650 euros brutos/mes (media jornada para estudiante de grado, máster o persona titulada) y 1.300 euros brutos/mes (jornada completa para titulados).

Las Becas y Prácticas remuneradas Adelantex cuentan ya con una trayectoria "consolidada", cuyos resultados se pusieron de manifiesto en la 'Mesa informativa sobre acciones para estudiantes con discapacidad de la UEx', celebrada en el marco de la jornada 'Compartiendo caminos que transforma', que tuvo lugar el pasado 30 de enero, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx en Cáceres, señala la UEx en una nota de prensa.

En este espacio, la secretaria gerente del Consejo Social, Pilar Izquierdo, ha destacado el carácter transformador de estas becas que "surgieron gracias a la coordinación de todos los departamentos de la Universidad de Extremadura y al compromiso social de las entidades que financian y acogen a estudiantes y egresados de la UEx".

Así, subraya que detectaron la necesidad de crear un programa específico dentro de la Alianza, dirigido a este colectivo, con becas y prácticas remuneradas "diseñadas a medida y adaptadas tanto al estudiantado como a las personas tituladas".

Para hacerlo posible, se destina un 20 por ciento del presupuesto total del programa Extremadura es futuro, convirtiéndolo en una "prioridad absoluta", afirma.

En estas jornadas se pudo conocer de primera mano el testimonio de Rosa Corral de la Torre, participante de Adelantex, así como la destacada labor en materia de igualdad que desarrolla la Unidad de Inclusión y Atención Educativa de la Universidad de Extremadura.

En sus tres ediciones anteriores, el programa ha concedido 20 becas y prácticas remuneradas, facilitando a sus participantes el acceso al mercado laboral y mejorando sus oportunidades de empleabilidad.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 13 de febrero y las solicitudes de las becas y prácticas deberán realizarse a través de la plataforma de practicas y empleo de la Fundación UEx.