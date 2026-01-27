La madre del joven de 29 años encontrado muerto este lunes en Cáceres detenida

La Policía Nacional ha detenido a la madre del joven de 29 años hallado sin vida ayer lunes en una vivienda del número 21 de la avenida de París, en la barriada de Cabezarrubia en Cáceres, y cuya muerte no se produjo de forma natural, según indican fuentes policiales.

La mujer fue trasladada inicialmente al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres con heridas de diversa consideración, en torno a las 14:00 de ayer pasó a dependencias policiales para prestar declaración y está previsto que pase a disposición judicial.

Tras la primera intervención, la Policía Nacional asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y ahora se confirma que el joven no murió por causas naturales, aunque será la que determine la causa exacta de la muerte.

Desde primera hora de ayer se ha iniciado el protocolo judicial pertinente, que incluye intervención de Policía Judicial y Científica, toma de pruebas y autopsia para establecer causa y mecanismo de la muerte.

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Cáceres (en funciones de guardia) será el competente para ordenar esas diligencias judiciales y autorizar las actuaciones periciales correspondientes.