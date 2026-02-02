Agroexpo 2026 consolida su posición como referente del sector agrario y agroindustrial

Agroexpo 2026 ha cerrado sus jornadas con un balance muy positivo, confirmando su consolidación como una de las principales citas del sector agrícola, ganadero y agroindustrial. La feria ha registrado una alta afluencia de visitantes y una excelente valoración por parte de los expositores, que han destacado la calidad de los contactos profesionales y las oportunidades de negocio generadas, combinando actividad comercial con un completo programa técnico.

A lo largo de la feria, las jornadas técnicas institucionales y sectoriales han sido uno de los ejes centrales, abordando los principales retos del campo extremeño y del sector agrario en general, como la reforma de la PAC, la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la innovación y la sostenibilidad. Destacó la jornada “Sembrar futuro en Extremadura: PAC, relevo generacional y oportunidades reales para el campo”, con la participación de responsables de la Junta de Extremadura, organizaciones agrarias y entidades financieras.

La innovación y la digitalización han tenido un papel protagonista con jornadas centradas en nuevas oportunidades de inversión en agricultura, agricultura inteligente, mejoramiento de semillas y soluciones digitales para el sector agroindustrial, en el marco del proyecto transfronterizo TID4AGRO, que ha mostrado aplicaciones tecnológicas para la producción agraria, bodegas y almazaras, así como sistemas de control de calidad y postcosecha.

Asimismo, la feria ha acogido encuentros estratégicos como la jornada organizada por Banco Santander sobre el impulso del cultivo de la soja en Extremadura, en la que se analizaron oportunidades de mercado, la autosuficiencia proteica y las soluciones técnicas y financieras disponibles para los agricultores, y la jornada organizada por CETARSA sobre la reforma de la PAC y las perspectivas del marco europeo para el periodo 2028- 2034.

Agroexpo 2026 ha puesto en valor el talento, la excelencia académica y la innovación a través de dos iniciativas diferenciadas: por un lado, el Concurso al Mejor Expediente Académico, que reconoce el esfuerzo y la formación de estudiantes del ámbito agrario;

y, por otro, el XIII Concurso de Innovación Empresarial, patrocinado por Banco Santander, que ha distinguido productos y proyectos relevantes para el desarrollo agrícola, y agroindustrial.

La programación se ha completado con demostraciones tecnológicas en el Espacio CDTIC SmartAgroTech, con vuelos de monitorización agrícola con drones, sistemas orientados a la eficiencia energética y talleres prácticos sobre sensores, trazabilidad y control del riego, así como con actividades participativas como el XVI Concurso Nacional de Maniobrabilidad de Tractor, talleres infantiles y acciones solidarias. Donde le Primer premio ha sido para Julián Martín con un tiempo de 1.52.60.

Con una programación diversa, especializada y de alto nivel, Agroexpo 2026 refuerza su papel como escaparate de innovación, foro de conocimiento y motor de desarrollo económico y social, afrontando futuras ediciones con el respaldo del sector y excelentes perspectivas de crecimiento.