Un 35 % de los extremeños vive a más de media hora de un hospital, según un estudio

A nivel nacional concluye que casi 800.000 españoles viven a más de una hora en coche desde su lugar de residencia a un hospital.

Interior de ambulancia, imagen de archivo
Interior de ambulancia, imagen de archivo | Agencias

Un estudio del investigador del departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV) Virgilio Pérez recoge que un 35 % de los extremeños vive a más de media hora de un hospital.

En concreto, en 2024 unas 783.000 personas seguían enfrentándose a tiempos de desplazamiento superiores a una hora hasta el hospital más cercano, lo que representa el 1,62 % de la población.

Aunque es una proporción relativamente reducida en términos demográficos, el trabajo subraya que esta situación supone un importante reto en términos de equidad territorial y acceso efectivo a un servicio esencial como la atención hospitalaria, ha informado la UV en un comunicado.

