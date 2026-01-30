Un 35 % de los extremeños vive a más de media hora de un hospital, según un estudio

Un estudio del investigador del departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV) Virgilio Pérez recoge que un 35 % de los extremeños vive a más de media hora de un hospital.

A nivel nacional concluye que casi 800.000 españoles viven a más de una hora en coche desde su lugar de residencia a un hospital.

En concreto, en 2024 unas 783.000 personas seguían enfrentándose a tiempos de desplazamiento superiores a una hora hasta el hospital más cercano, lo que representa el 1,62 % de la población.

Aunque es una proporción relativamente reducida en términos demográficos, el trabajo subraya que esta situación supone un importante reto en términos de equidad territorial y acceso efectivo a un servicio esencial como la atención hospitalaria, ha informado la UV en un comunicado.