Felcode homenajeará a los 300 participantes en 20 años del programa Voluntarios Expertos

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode) homenajeará a final de año a los más de 300 participantes, entre técnicos y administraciones locales, a lo largo de la historia de su programa Voluntarios Expertos, que este año celebra su 20 aniversario y que espera contar con 20 voluntarios en esta edición.

La entidad se ha reunido este martes para valorar el trabajo de los 13 voluntarias y voluntarios expertos que, durante un mes, han realizado en 2025 en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay.

En dichos territorios se han llevado a cabo proyectos relacionados con el turismo, los recursos hídricos, la agroindustria, el mantenimiento de caminos rurales y la gestión en la administración local, según recoge la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

El presidente de FELCODE y presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha agradecido al inicio del encuentro el trabajo en los proyectos de cooperación al desarrollo que los voluntarios y voluntarias expertas han llevado a cabo durante el año 2025.

“Es uno de los proyectos más importantes de FELCODE, un trabajo intenso y silencioso que hay que reconocer, sobre todo en estos momentos cuando es tan necesario seguir fomentando las políticas de cooperación”, ha insistido.

Junto al presidente de FELCODE, han estado también los miembros de la Junta directiva, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, el diputado de Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, el secretario del Fondo, Alfonso Beltrán y su gerente, Antonio Fuentes.

Fuentes ha explicado que se trata de “un programa de cooperación técnica donde trabajadores, empleados públicos, de las administraciones locales, diputaciones, mancomunidades, de manera voluntaria participan en un intercambio técnico con autoridades y con municipios de países del sur, concretamente del área iberoamericana".

Según recoge la Diputación, la reunión de este martes ha servido para "valorar, analizar y poner en común las experiencias" y también para sacar "conclusiones y aprendizajes" de cara a una nueva edición de voluntarios.