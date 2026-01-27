EPA

Extremadura cerró 2025 con 19.100 ocupados más y 7.500 parados menos respecto a 2024

Cifras que se extraen de la Encuesta de Población Activa, la EPA del último trimestre del 2025.

Redacción

Extremadura |

Interior de una oficina de empleo
Interior de una oficina de empleo | EFE | Archivo

Este ,artes conocíamos los datos de la Encuesta de población activa, la EPA correspondiente al último trimestre del 2025……Encuesta que nos indica que El mercado laboral extremeño ganó 19.100 ocupados durante ese último tramo del año con una subida del 4,58 % respecto al mismo período del año anterior, y dejando el total del 436.000 cotizantes, mientras que el número de desempleados bajó en 7.500 personas, un descenso del 10%, hasta un total de 67.600 parados.

Así, según publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), Extremadura registra el segundo mayor incremento porcentual de la ocupación entre las comunidades autónomas y el tercer mayor descenso del desempleo.

