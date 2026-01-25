EXCLUSIVA LASEXTA XPLICA

Una parte del carril de la vía en el que descarriló el tren Iryo en Adamuz era de 1992

Un experto ha explicado al programa que lo importante no es que este punto sea del año 1992, sino que todos los análisis hechos en ese momento detectan que el tramo está en condiciones de ser utilizado.

Óscar Puente asegura que cualquier comparación con Mazón es ofensiva porque él no "estaba escondido"

Pedro Sánchez traslada todo su reconocimiento a Óscar Puente por su gestión de la tragedia de Adamuz

Parte del carril de la vía en el que descarriló el Iryo en Adamuz era de 1992

El punto de la vía en el que se produjo el descarrilamiento del tren Iryo que provocó el choque con el Alvia era de 1992 y no se había renovado. Al menos, así lo revela una exclusiva de laSexta Xplica, que asegura que el desvío por el que pasó el tren sí era de 2025, pero justo el tramo en el que se produjo el descarrilamiento, no.

Según explicó el presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales, César Franco, al programa, utilizar material nuevo y más antiguo en las vías es "relativamente frecuente" y que la vejez del carril no tiene por qué ser un problema, sino el desgaste: "Lo importante no es que sea del año 92, es que todos los análisis que se hayan hecho en ese momento detectan que ese tramo que se mantiene está en condiciones".

"Todos los tramos que se van a reutilizar se someten a una inspección", asegura.

Adif afirma que una vía puede durar "toda la vida"

La información publicada por laSexta también menciona que Adif asegura que, pese a ser de 1992, el material puede mantener su vida útil, ya que una vía puede durar "toda la vida". Y reitera que la clave está en el "mantenimiento".

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, dijo en sus últimas declaraciones que la "soldadura unía el carril" y que no podía garantizar si era de 1992 o de "renovaciones posteriores": "Esta soldadura unía el carril que existía, que no puedo garantizar si es del 92 o de renovaciones posteriores, antes de proceder en mayo a la renovación del desvío con el carril que se ha dispuesto nuevo con el desvío [...]. Pero sí es cierto que es la soldadura en el lado derecho que une el carril preexistente con el nuevo".

Puente dice que el carril donde descarriló el Iryo es nuevo y presenta su certificado

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que el carril roto donde se produjo el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) es un carril nuevo.

A través de un mensaje en 'X', Puente se ha referido a un artículo que publica este domingo el diario 'El Mundo' en su portada: "Un BULO como una catedral".

En el artículo se afirma que el punto en el que descarriló el tren Iryo el pasado domingo es un punto de unión entre material nuevo y vías sin renovar desde 1989.

El ministro ha acompañado su mensaje del certificado de carril nuevo, que fue fabricado en 2023 e instalado durante mayo y junio de 2025.

Claves del informe preliminar de la CIAF

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) considera que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el carril estuviese fracturado y entiende que esta fractura se produjo antes del paso del tren.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", subraya la nota publicada por la comisión encargada de investigar las causas que provocaron este accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ha costado la vida a 45 personas. Esta hipótesis, advierte, deberá ser corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores.

