Se prevé que este viernes pase a disposición judicial el entrenador de fútbol detenido en Badajoz

El entrenador de fútbol detenido este miércoles en una operación de la Guardia Civil de Cáceres en la barriada de Las 800 de Badajoz es militar de la base aérea de Talavera la Real y ejercía como seleccionador extremeño de alevines y responsable de la cantera del Gévora.

Aunque oficialmente no han trascendido los motivos de su detención, se apuntaría a que los presuntos hechos delictivos que se le atribuyen estarían relacionados con menores… La investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, que ha decretado el secreto de sumario en las actuaciones. El detenido permanece en las dependencias oficiales de la comandancia de Cáceres y pasará a disposición judicial hoy viernes.

Además de registrar la vivienda de Las 800, en la que supuestamente residía el detenido, de la que los agentes se llevaron diferente material informático, también se habrían registrado dependencias de la base aérea de Talavera la Real y de la sede del club de fútbol del Gévora, donde el miércoles por la tarde se suspendieron los entrenamientos.