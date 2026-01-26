"No pienso ir al funeral, que paguen por lo que han hecho", el enfado de las familias de las víctimas de Adamuz con el Gobierno

El Gobierno informó este domingo de que se ha acordado posponer la celebración del Homenaje de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz, previsto para el sábado 31 de enero en Huelva, debido, según explican, a que una amplia mayoría de familiares de las víctimas no podrán asistir y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante.

Esta versión no concuerda con la que dan algunas de las familias de las víctimas que han expresado su enfado con el Gobierno, al que responsabilizan de lo que ocurrió y por ello rechazan acudir al funeral de estado.

Algunos familiares de las víctimas, como Mari Mar Fadón, hermana de un tripulante del Alvia de Leganés fallecido en el trágico accidente, contradice la versión oficial del Gobierno al asegurar que esa no es la razón por la que ella no asistirá al acto.

En declaraciones a Onda Cero, asegura que su hermano "llevaba tiempo quejándose" de las irregularidades en los viajes y que desde el Gobierno "no han hecho absolutamente nada".

Mari Mar Fadón insiste en que aunque pospongan el funeral "no pienso ir" porque "no quiero saber nada de ellos". Para ella lo único importante es que se aclaren las responsabilidades sobre el accidente y "que paguen por lo que han hecho".

El tripulante que se salvó de Angrois

Se da la circunstancia de que el tripulante Agustín Fadón se salvó de la tragedia de Angrois en 2013, pero la fatalidad quiso que le tocara trabajar en el Alvia a Huelva del pasado domingo 18 de enero. Segundos antes del trágico choque se fue al baño y fue el momento en el que se le perdió la pista.

Durante tres días sus familiares estuvieron buscándole desesperados ante la falta de información, acudieron a los medios de comunicación en busca de ayuda, después de que sus allegados se movilizaran también en redes sociales, hasta que el pasado miércoles las autoridades les notificaron la muerte.

Óscar Puente, sobre la asunción de responsabilidades: "Caerá quien tenga que caer"

Sobre las responsabilidades políticas del accidente le han preguntado en TVE al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha advertido que "caerá quien tenga que caer" y si es él, "pues tendrá que ser" si es que tiene "alguna responsabilidad".

Puente ha insistido en que lo único que le importa es saber "lo que ha pasado" porque su responsabilidad está en intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro. En este sentido, ha querido dejar claro que "si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos, o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer". "Y si soy yo", ha añadido, "pues tendré que ser si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto".

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró este domingo en un mitin su respaldo total a su ministro de Transportes por la gestión que ha hecho de la crisis y por "dar la cara desde el primer momento".