La Junta abona a más de 3.400 familias de Extremadura ayudas de 200 euros para escolarizar a menores de 1 a 3 años

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha resaltado la "buena acogida" de las ayudas de 200 euros al mes para la escolarización de los niños y niñas de 1 a 3 años de cara a este curso 25/26.

Lo ha hecho después de que su consejería haya abonado el primer trimestre de esas ayudas para este curso a 3.401 familias, por un total de 5.105.219 euros, para la escolarización del alumnado en el 2º y 3º curso del primer ciclo de Educación Infantil en centros docentes de titularidad pública no gratuitos y privados autorizados.

La consejera ha recordado que este curso es el primero en el que se otorgan estas ayudas para la escolarización de niños de 1-2 años y que se suman a la medida puesta en marcha el curso 2023/24 para alumnos de 2-3 años.

"Esto es una inversión de futuro para Extremadura", ha asegurado durante la visita a la Escuela Infantil CAPI de Almendralejo (Badajoz), uno de los centros infantiles autorizados por la Junta en Extremadura.

Asimismo, Vaquera ha recordado que han sido destinados 8 millones de euros de fondos propios para mantener en funcionamiento las 124 aulas 1-2 años ya existente en 105 centros de educación infantil y primaria públicos del anterior Programa Experimental.

A ellos se suman los 40 centros infantiles de la consejería y centros municipales 11 espacios públicos de gestión cedida a empresas y ayuntamientos. En estos centros el alumnado de 1-2 años y 2-3 años tiene bonificado el 100 por ciento de las tasas y también disfrutan de una educación gratuita.

Con esta apuesta por la educación temprana, destaca la Junta, se "favorece la conciliación de la vida familiar y laboral" en las ciudades y en el mundo rural.