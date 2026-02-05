Extremadura activa la situación operativa 1 del Plan INUNCAEX por riesgo de inundaciones en toda la región para este jueves

La Borrasca Leonardo activaba desde la pasada medianoche el nivel amarillo por fuertes lluvias y vientos en toda Extremadura, un nivel de alerta que es naranja en el norte de la provincia cacereña.

ACTIVOS INUNCAEX Y PLATERCAEX

Bajo este contexto, La Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma, el Inuncaex, para toda la región, en base a las previsiones de desembalse y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas. Asimismo, se mantiene activada la situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la Comunidad.

Hoy en el norte de la provincia de Cáceres, se podrían recoger 80 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras que en el resto de la región se podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento de 80 kilómetros por hora.

INCIDENTES DEL MIÉRCOLES

El 112 Extremadura gestionó ya ayer un total de 1.341 llamadas, 291 incidentes, de los cuales 42 están directamente relacionados con las inclemencias meteorológicas.

CLASES SUSPENDIDAS EN 8 COMARCAS DEL NORTE CACEREÑO

Asimismo, se recuerda que se han suspendido las clases y el cierre de los centros educativos para hoy jueves, en las comarcas de Coria, Sierra de Gata, Plasencia y Comarca, Hurdes, Valle del Ambroz, Tierras de Granadilla - Trasierra, Valle del Jerte y La Vera. El resto de centros educativos no contarán hoy con actividades en el exterior de los edificios.

DESEMBALSES Y CAUDALES

En cuanto a la situación de desembalses: La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado el aviso rojo por riesgo de inundación ante el nivel de los cauces en las estaciones de aforo del río Tiétar en Losar/Valverde de la Vera y en el Alagón en Coria, en la provincia de Cáceres.

Además ahora mismo, desembalsan caudales "significativos" diez presas de la cuenca en la provincia de Cáceres. Se trata de las presas de Rosarito, Valdeobispo, Jerte, Borbollón, Árrago, Rivera de Gata y Villar de Plasencia, todas ellas gestionadas por la CHG, además de Guadiloba, Alcántara y Cedillo.

Mientras, 8 estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana, en la provincia de Badajoz, superan el umbral de aviso hidrológico rojo, y catorce presas se encuentran desembalsando.

En concreto, se trata de las estaciones de Zújar en Guadamatilla , Guadálmez, Aljucén, Lácara, Lorianilla en Montijo, Albuera en Talavera, Gévora en Valdebótoa y Múrtigas en Encinasola.

Y las presas que están aliviando son las de García de Sola, Cancho del Fresno, Ruecas, Gargáligas, Cubilar, Los Molinos, Tentudía, Proserpina, Villar del Rey, Los Canchales, Horno Tejero, El Boquerón, Villalba y La Colada, además del azud de Lavadero.

CARRETERAS

Cuatro carreteras de la provincia de Cáceres siguen cortadas al tráfico. Así un anegamiento corta la CC-146, entre Portugal y Zarza la Mayor y la nieve provoca el corte de otras tres vías de la provincia. Se trata de la CC-437, en Pico Villuercas); la CC-224, en el Puerto de Honduras, y la CC-242, de Piornal a Garganta la Olla. Por otro lado, la carretera CC-350, que une las localidades cacereñas de Trujillo e Ibahernando, se abrirá al tráfico este jueves, 5 de febrero, tras el arreglo del socavón provocado por las lluvias. También cortada al tráfico, la BA-074 de Granja de Torrehermosa hasta Aldea de Cuenca en Córdoba.