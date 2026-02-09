Los procedimientos concursales suben un 80% y las disoluciones bajan un 24% en enero

Extremadura ha registrado un total de 9 procedimientos concursales y 35 disoluciones en el primer mes del año, lo que supone unas diferencias del 80 y del -24 %, respectivamente, con respecto al mismo periodo de 2025, según datos de la firma INFORMA D&B.

De los 9 procedimientos, 7 fueron concursos (un 40 % más), uno por plan de reestructuración (no hubo ninguno en enero de 2025) y otro por procedimiento especial para microempresas (hubo ninguno hace un año).

En el conjunto del país los procedimientos concursales bajaron un -9 % y las disoluciones subieron un 1 %, hasta los 520 y 4.570, respectivamente.

Comercio es el sector con mayor número de concursos y disoluciones en Extremadura, con 5 y 13, mientras que el procedimiento especial se localiza en Hostelería y el plan de reestructuración, en Construcción y actividades inmobiliarias.

Por provincias, Badajoz acumula 6 concursos, 1 plan de reestructuración, 1 procedimiento especial y 26 disoluciones y Cáceres un concurso y 9 disoluciones.