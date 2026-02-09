SUCESOS

Herido leve un agente de la Policía Local de Brovales tras recibir un disparo de escopeta

La policía intervenía en una pelea entre hermanos, recibiendo un disparo en la luna del coche patrulla que rozó a uno de los agentes.

Redacción

Extremadura |

Un agente de la Policía Local de Brovales, pedanía de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, ha resultado herido al recibir un disparo de escopeta este domingo.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer, la Guardia Civil ha abierto una investigación. La Policía Local, que acudió ante la denuncia de una pelea entre dos hermanos, mayores de edad, recibió un disparo contra la luna del vehículo y uno de los agentes fue rozado por los perdigones, presentando heridas de carácter leve a causa del disparo.

