Un trabajador sufre quemaduras en el 90% de su cuerpo en una explosión en un taller mecánico de Don Benito

Un hombre de 31 años de edad ha resultado herido grave con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo debido a una explosión registrada en un taller mecánico de Don Benito (Badajoz), cuyas causas se están investigando.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que se ha tratado de un accidente laboral, y que el herido ha sido trasladado a un centro sanitario.

Asimismo, ha detallado que la Policía Nacional está investigando las causas del siniestro. "No conocemos en este momento cuáles han sido las causas, pero estoy seguro que con la profesionalidad que tiene la Policía Nacional vamos a averiguar perfectamente cuáles han sido las causas de ese accidente laboral", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que le han preguntado sobre el incidente tras mantener una reunión con comunidades de regantes.

Según el 112 de Extremadura, la explosión ha tenido lugar en un taller mecánico de la avenida de Madrid, hasta donde se han trasladado agentes de la Policía Nacional, bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Badajoz, y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que ha trasladado al herido al Hospital Don Benito-Villanueva.