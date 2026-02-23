La aerolínea Binter lanza una oferta para volar entre Badajoz y Canarias desde 95 euros del 8 de abril al 15 de junio

La aerolínea Binter ha lanzado una oferta para volar entre Badajoz y Canarias a precios reducidos, desde 95 euros, desde el 8 de abril al 15 de junio de 2026.

A través de esta iniciativa, hasta el próximo 2 de marzo, se pueden adquirir billetes desde 95 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta a través del Aeropuerto de Gran Canaria, para volar con Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las "ventajas diferenciales" que ofrece la aerolínea canaria, con sus aviones Embraer E195-E2, que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio, a lo que se suma un servicio a bordo "de alta gama", con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Cabe destacar que la aerolínea Binter conecta el Aeropuerto de Badajoz con Canarias cuatro veces a la semana, los martes y sábados a través del Aeropuerto de Gran Canaria y los lunes y viernes con Tenerife, "facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos", según señala Binter en nota de prensa.

Además, una de sus características diferenciales, es que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

La aerolínea también pone a disposición de sus clientes productos como 'Discover', el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.