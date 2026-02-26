Medio centenar de agentes de la Guardia Civil en Extremadura se forman como delegados gubernativos en festejos taurinos

Más de 50 agentes de la Guardia Civil en Extremadura se formarán este jueves, 26 de febrero, en la Escuela de Tráfico de Mérida, para poder desarrollar funciones de delegados gubernativos en festejos taurinos.

Durante este periodo de formación, los agentes, pertenecientes a las Comandancias de Cáceres y Badajoz, adquirirán los conocimientos y aptitudes necesarias para desarrollar eficazmente las funciones y competencias propias de delegados en espectáculos taurinos.

En concreto, se actualizarán conocimientos en aspectos legislativos y administrativos que rigen estas figuras, con ponencias de otros compañeros que comparten sus experiencias, conocimientos técnicos de los funcionarios de la Junta de Extremadura competentes en la materia, y funciones que realizan médicos y veterinarios que participan en estos eventos.

La labor de la Guardia Civil, además de dar auxilio a la Presidencia del festejo, consiste en velar por el mantenimiento del orden público y levantar actas en el desembarque, pesaje y reconocimientos previos y 'post-morten' de las reses, y también observarán cualquier otra posible irregularidad que pueda alterar su normal funcionamiento, señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La clausura de esta sexta edición que año tras año se vienen desarrollando, tendrá lugar este jueves, 26 de febrero, y contará con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, el coronel jefe de Zona de la Guardia Civil en Extremadura y representante de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.