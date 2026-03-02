El juicio al ex jefe de la Policía Local de Cáceres será este martes en la Audiencia Provincial

El juicio al ex jefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, y a otro agente por revelación de secretos con agravantes de ser funcionarios públicos, se celebrará este martes, 3 de marzo, a las 9,30 horas en la Audiencia Provincial.

Cabe recordar que al que fue jefe de la Policía Local de Cáceres Benedicto Cacho, que ha pasado a segunda actividad, se le acusa de un presunto delito de revelación de secretos por filtrar un examen de las oposiciones al cuerpo policial en 2022, con el agravante de ser funcionario, por lo que la Fiscalía Provincial solicita 2 años y 6 meses de prisión, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público por 5 años.

El caso comenzó a instruirse en el Juzgado de lo Penal nº 1 de la capital cacereña pero el abogado defensor solicitó que el citado tribunal se inhibiera a favor de la Audiencia Provincial, en base a la Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado, que establece que los posibles delitos que cometa un miembro de la policía van a la Audiencia y no al Juzgado de lo Penal.

Para el otro acusado en este caso, que era el director de la academia donde supuestamente se filtraron algunas preguntas del examen, la Fiscalía solicita 5 años de prisión por "aprovechar para sí y para un tercero el secreto obtenido del funcionario público o autoridad", delito tipificado en el artículo 418 del Código Penal.

También se le pide la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante diez años, y una multa del triple del beneficio obtenido.

Los hechos se remontan al año 2022 cuando en mayo de ese año se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cáceres las bases para la cobertura en propiedad de ocho plazas de agente de la Policía Local.

En octubre de ese mismo año se realizaron las pruebas y un año más tarde se abrieron diligencias tras la denuncia presentada por el sindicato CSIF al recibir un anónimo con un pen drive que contenía un documento con conversaciones de whastapp sobre la presunta filtración de los exámenes que se realizaron por un sistema de oposición libre para cubrir esas ocho plazas en la Policía Local de Cáceres.