CNP

La Policía Nacional desarrolla en Las Vaguadas y Ronda Norte de Badajoz una operación vinculada al ámbito de extranjería

La operación sigue en marcha.

Redacción

Extremadura |

Un coche de la policia Nacional
Un coche de la policia Nacional | Agencia EFE

La Policía Nacional en Extremadura desarrolla desde primera hora del martes, día 3, una operación vinculada al ámbito de extranjería en la ciudad de Badajoz, con entradas y registros en varios domicilios de Las Vaguadas y Ronda Norte.

El operativo y las investigaciones continúan abiertas en torno a las 15,30 horas de esta tarde, por este motivo no pueden aportar más datos en aras de "no interrumpir" la operación, en la que se han realizado dos registros en Badajoz.

Las mismas fuentes no han podido detallar tampoco si se han producido detenciones, "todavía no", han agregado, para no entorpecer el operativo, de manera tal que se podrá ofrecer más información una vez concluyan los trabajos.

