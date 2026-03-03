SUCESOS

Fallece un hombre de 58 años tras la salida de vía de un camión en Oliva de la Frontera

El suceso ha tenido lugar en el punto kilométrico 40 de la EX- 112.

Redacción

Extremadura |

Fallece un hombre de 58 años tras la salida de vía de un camión en Oliva de la Frontera
Fallece un hombre de 58 años tras la salida de vía de un camión en Oliva de la Frontera | Guardia Civil

Un hombre de 58 años ha fallecido este lunes en la salida de vía de un camión en el punto kilométrico 40 de la EX- 112, en Oliva de la Frontera (Badajoz).

El accidente se ha registrado pasadas las 16,00 horas y el 112 ha activado hasta el lugar del mismo a un equipo del PAC de Oliva de la Frontera, a una unidad de soporte vital básico y a un helicóptero sanitario.

Del mismo modo se han personado agentes de la Guardia Civil y un equipo de emergencia de la EX-112, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer