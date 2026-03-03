Fallece un hombre de 58 años tras la salida de vía de un camión en Oliva de la Frontera

Un hombre de 58 años ha fallecido este lunes en la salida de vía de un camión en el punto kilométrico 40 de la EX- 112, en Oliva de la Frontera (Badajoz).

El accidente se ha registrado pasadas las 16,00 horas y el 112 ha activado hasta el lugar del mismo a un equipo del PAC de Oliva de la Frontera, a una unidad de soporte vital básico y a un helicóptero sanitario.

Del mismo modo se han personado agentes de la Guardia Civil y un equipo de emergencia de la EX-112, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.