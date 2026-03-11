Paca Blanco, Pablo Guerrero y Remigio Cordero recibirán el Premio 25 de marzo 2026 en Madroñera el 21 de marzo

La Asociación 25 de marzo celebrará un año más esta fecha como Día de Extremadura los próximos 20 y 21 de marzo en Madroñera coincidiendo este 2026 con el 90º aniversario de esta efeméride.

La activista social Paca Blanco, el cantautor Pablo Guerrero y el médico internista, exprofesor de la UEX y activista en defensa de la sanidad pública Remigio Cordero serán los galardonados este año con el Premio 25 de marzo 2026 por “su trayectoria en defensa de la justicia social y de la construcción de otra Extremadura mejor desde abajo”.

Así lo ha anunciado la Asociación 25 de marzo, quien, un año más, celebrará los próximos 20 y 21 de marzo el 25 de marzo como Día de Extremadura, esta vez en la localidad cacereña de Madroñera con diferentes actividades político-culturales.

En el caso de la activista Paca Blanco, la Asociación le concede uno de los premios 25 de marzo de este año “por su larga trayectoria de lucha en defensa de nuestra tierra. Paca lleva décadas enfrentándose a los poderosos en su activismo-militancia contra un peligro como la central nuclear de Almaraz y/o contra otras agresiones e injusticias como es el caso de la isla ilegal de lujo Valdecañas. En defenitiva, por ser una de las personas ecologistas de nuestra región que llevan décadas luchando contra el colonialismo de Extremadura”.

Al conocido cantautor extremeño Pablo Guerrero el premio se lo conceden “a título póstumo” tras su fallecimiento el pasado año, “por llevar a Extremadura por bandera en todo el mundo. Sementera de belleza y dignidad. Nos ha dejado verdaderos himnos de nuestra querida tierra, además de ser un referente de la cultura crítica en la transición y las décadas posteriores, mostrando su fuerte compromiso social en sus letras”.

En cuanto a Remigio Cordero, la Asociación se lo otorga por “ser un militante-activista referente en defensa de la sanidad pública, gratuita, universal y de calidad. Por toda una vida entregada a la lucha por una sanidad pública digna para todos y todas independientemente de su número de cuenta o su código postal”.

ACTIVIDADES

La Asociación 25 de marzo ha anunciado que celebrará el 90º aniversario este 2026 de este hito en el que alrededor de 80.000 jornaleros y yunteros extremeños se levantaron en 1936 para ocupar y labrar de forma pacífica más de 3.000 fincas en toda la región, bajo la promesa de poner en práctica la ansiada reforma agraria, en lo que califican desde la Asociación “como la ocupación de tierras más importantes de la historia contemporánea de Europa y la última revolución vivida en Europa”.

De esta forma las actividades comenzarán el viernes 20 de marzo a las 18 horas en la Casa de la Cultura de Madroñera con un Recital de poesías de Manuel Sánchez Gómez, poeta local asesinado en 1936. Posteriormente, a las 19 horas se proyectará la película ‘El 47’, celebrándose posteriormente un debate sobre la misma con Joana Vital, nieta de Manuel Vital, Antonio Torrico, amigo de Manolo Vital a quien sucedió como presidente de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, y Justa Calvo Borrallo, extremeña emigrada que participó en un hecho similar en Palomeras.

El sábado será el día fuerte de la celebración comenzando a las 10 horas en la Casa de la Cultura con una mesa sobre ‘El movimiento LGTBI en Extremadura’, donde participarán los activistas LGTBIQ+ Carlos Costa y Ángel Andreo y Sivia Tostado (Fundación Triángulo); a las 11:30 horas tendrá lugar una mesa sobre ‘Conflictividad laboral en Extremadura’, con la intervención de un representante del Sindicato 25 de marzo, Sandra Calvo, ex-trabajadora en lucha de la residencia de mayores de Madroñera, Juanjo Horillo, de la CNT, quien hablará sobre el caso de Las 6 de La Suiza, y Chema Álvarez, historiador que hablará de huelgas históricas. Para finalizar la jornada de mañana habrá una última mesa con Jesús Martín Torres (Asociación Raíces de Garciaz), Ana Rosa (Plataforma Stop Biogás Oliva de Plasencia), Patricia Naharro (Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres), y Paca Blanco (activista ecologista).

Al mediodía, tras finalizar las charlas-debates, la jornada se desplazará hasta el CEIP Marcelo Muriel, donde tendrá lugar la entrega de los Premios 25 de marzo, la comida popular, y la tarde continuará con la presentación del Libro biográfico sobre Pablo Guerrero ‘Pablo Guerrero. Porque amamos el fuego’ a cargo de su autor Manuel Cañada, quien acaba de publicar este libro y lo presentará por primera vez, y estará amenizado el acto con la actuación del cantautor extremeño Miguel Ángel Naharro.

Por último, habrá tiempo también para la música con una nueva edición del festival 25 de marzo, que comenzará a partir de las 18 horas en la Nava Multiusos de Madroñera, y en esta edición participarán Vila MC Yeuh, Fonal, 26_H, Olvidados, Craneal y la DJ Droma.

Además, desde la organización señalan que habrá servicio de ludoteca gratuito para menores de entre 5 y 12 años, con plazas limitadas y necesaria inscripción previa, una zona de acampada habilitada y un mercadillo artesanal por la mañana del sábado en el Parque Municipal, donde podrán instalar su puesto el comercio artesanal y local y los movimientos sociales y asociaciones sin ánimo de lucro.