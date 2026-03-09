Emilio Aragón reflexiona sobre la construcción del humor: "La comedia es música, es ternaria como un vals"

El programa Más de uno ha recibido en su sección de humor al actor, payaso, cómico y músico entre otras muchas cualidades, Emilio Aragón, que visita el espacio para promocionar el concierto 'Lucha de Gigantes', una cita que reunirá a destacados nombres del panorama musical con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra el hambre en el mundo, en colaboración conla ONG 'Acción contra el hambre'.

Una de las particularidades de esta edición es la diversidad de los artistas participantes, procedentes de estilos muy diferentes. Sobre el escenario estarán figuras como Raphael, Ara Malikian, El Kanka, La Mari de Chambao, Ismael Serrano o Salvador Sobral.

El propio Aragón participará en el concierto al piano acompañando a Raphael. "No he podido decir que no", ha reconocido, asegurando que ese momento le hace "muchísima ilusión". "Podré decir a mis nietos: yo acompañé a Raphael en el Teatro Real", ha bromeado. También ha recordado una colaboración con el cantante en el programa BSO, donde —según ha explicado— el artista no puso ninguna condición y aceptó participar en todo lo que le pidieron. "Hay que ser muy grande", ha comentado.

Una vida rodeado de talento

Aragón ha repasado también sus inicios en el mundo del espectáculo, una trayectoria que comenzó hace 50 años de la mano de su padre, Emilio Aragón Bermúdez, miembro de 'Los Payasos de la Tele'. Mientras el grupo realizaba el programa de televisión entre semana, los fines de semana recorrían España actuando en teatros. "Recuerdo que íbamos a los teatros y yo me sentaba a aprender", ha contado. El artista ha agradecido la oportunidad de crecer profesionalmente junto a su padre, sus tíos, su primo y otros compañeros de profesión "de los que he aprendido mucho".

En ese recuerdo familiar ha mencionado especialmente a su tío Gaby Aragón, de quien siempre dijeron en casa que era el mejor porque interpretaba el papel más difícil dentro del trío: el del "cara blanca", que se encarga de poner en vandeja los chistes para que otro los remate.

Para Aragón, la comedia tiene mucho en común con la música. "La comedia es música, es ternaria como un vals", ha explicado, comparándola con un pase en el fútbol: si el balón llega mal, hay que ser muy bueno "para colocarla". Un talento que considera un don, aunque también insiste en que debe trabajarse.

También ha recordado a Pedro Peña, conocido por interpretar al señor Manolo en la serie Médico de familia. Según ha explicado Aragón, pertenecía a una generación de actores que aprendieron el oficio directamente sobre el escenario, sin pasar por escuelas. "Aprendió entre bambalinas, viendo cómo trabajaban otros actores y actrices", ha señalado.

En este sentido, ha contado cómo Peña comenzó su carrera tras ver actuar a la Compañía Liliput de Zarzuela, un grupo infantil dedicado a este género musical. Tras asistir a una función, el joven actor le dijo a su padre: "Yo quiero ser eso". Poco después, habló con los responsables de la compañía, Pedro se subió al autobús con ellos y comenzó así su vida en el espectáculo.

Aragón se considera "un afortunado" por haber desarrollado su carrera rodeado de profesionales de gran talento."En esta profesión, si piensas que lo sabes todo, estás equivocado", ha reflexionado.o.

En tono distendido, Carlos Alsina ha comentado que se ha enterado de que los hijos de Aragón regentan una cadena de churrerías, por lo que le ha pedido que en su próxima visita al programa lleve algunos churros y porras.

Su éxito en Médico de Familia

Por último, ha recordado el enorme éxito de Médico de familia, una serie que llegó a superar el 40% de cuota de pantalla. "Fueron cinco años maravillosos", ha señalado. El formato, además, fue exportado a otros países europeos y triunfó especialmente en Italia, donde se emitió durante diez años.