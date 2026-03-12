Los mapas del estrecho de Ormuz que explican la importancia de Irán en la industria del petróleo

Nuevos ataques a barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, han provocado una nueva subida del precio del brent por encima de los 100 dólares por barril. El conflicto iniciado por EEUU e Israel continúa causando estragos y amenaza con generar una crisis energética pese a las medidas de emergencia adoptadas por la Agencia Internacional de la Energía.

100 dólares el barril de Brent

Este miércoles, la AIE anunció la mayor liberación de reservas de su historia, 400 millones de barriles de crudo, que daría para aproximadamente 20 días, según palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pese a ello, el precio del petróleo Brent -de referencia en Europa- volvió a superar este jueves los 100 dólares por barril durante las horas de cotización en Asia, cuyos mercados se mantienen en rojo.

La guerra en el Golfo Pérsico ha generado desde su inicio el pasado 28 de febrero una fuerte tensión sobre los suministros mundiales de petróleo y gas, principalmente por el bloqueo casi total del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por donde transita alrededor del 20% del crudo y del gas natural licuado que se consume en el mundo.

Mantener las rutas marítimas al margen del conflicto

Varias navieras han interrumpido o reorganizado el tránsito por Ormuz y algunas aseguradoras han restringido coberturas, lo que ha elevado los costes de transporte y generado interrupciones logísticas. Mientras, países como Irak han expresado su "profunda preocupación" por la escalada de la guerra y ha pedido a las partes que las rutas marítimas y las infraestructuras energéticas "se mantengan al margen" del conflicto dado el "impacto directo" que esto tiene no sólo en los países de la región, sino en la estabilidad de la economía mundial y los mercados energéticos.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado también cualquier acción o amenaza de Teherán que tenga por objeto "cerrar, obstaculizar o dificultar de cualquier otra forma la navegación internacional a través del estrecho de Ormuz, o que ponga en peligro la protección marítima en Bab el-Mandeb": "Cualquier intento de impedir el paso en tránsito legítimo o la libertad de navegación en estas vías navegables internacionales constituye una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales", ha apuntado.

La importancia de Irán en la industria del petróleo

El petróleo de Oriente Próximo | El Orden Mundial

Según explicaEl Orden Mundial, para entender la importancia de la crisis energética derivada de la guerra en Irán y del bloqueo del estrecho de Ormuz, hay que entender la importancia que tiene el país en la industria petrolera mundial y lo estratégico del enclave. El Golfo Pérsico tiene dos tercios de las reservas mundiales de petróleo y un tercio de las reservas mundiales de gas.

La Revolución iraní de 1979 no sólo supuso el inicio de los problemas entre Irán y EEUU e Israel, sino que también fue el comienzo de la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí por controlar los mercados energéticos, ya que los saudíes son los terceros productores de petróleo del mundo.

Irán es un país muy rico en recursos energéticos: es el tercer productor de gas natural, por detrás de Estados Unidos y Rusia; y el séptimo productor de petróleo. Si hablamos de reservas, sube posiciones: es el segundo país con mayores reservas de gas natural y el cuarto con mayores reservas de petróleo.

La riqueza del Golfo Pérsico | El Orden Mundial

Ormuz y Bab el Mandeb

Su papel fundamental no sólo se basa en los recursos energéticos que tiene, sino en el control que hace de dos de los principales enclaves: el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el Mandeb. Irán tiene una gran red de gasoductos y oleoductos por la que viaja mucha de la producción energética, pero la mayoría lo hace a través de estos pasos marítimos.

Por el estrecho de Ormuz salen muchos de los hidrocarburos que se producen en el Golfo Pérsico y su bloqueo tendría consecuencias muy negativas: por un lado, afectaría a la distribución de seis de los mayores productores de petróleo y a la de cuatro de los de gas.

Por el estrecho de Bab el Mandeb viajan las rutas comerciales a Europa, Norteamérica e Israel y, aunque está más lejos de Irán a nivel geográfico, el país tiene muchas alianzas con los rebeles hutíes que están en guerra con el Gobierno de Yemen y que han atacado numerosos barcos mercantes en la zona.

El estrecho de Ormuz | El Orden Mundial