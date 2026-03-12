Qué pasa si agotamos las reservas de petróleo: "El problema no es aprovisionamiento sino el precio de mercado"

Carlos Alsina ha conversado este jueves con Guillermo Rivas-Plata, profesor de Deusto Formación y secretario general de ACOCEX (Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior), para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Irán y, especialmente, su impacto en el mercado energético.

Rivas-Plata ha explicado que la situación actual está marcada por una enorme incertidumbre. En su opinión, la evolución del mercado depende en gran medida de las reservas estratégicas de petróleo que mantienen los países, unas reservas que están reguladas por el derecho internacional para garantizar el suministro en situaciones de crisis, este miércoles varios países anunciaron la liberación de 400 millones de barriles de crudo, la mayor liberación de la historia.

En el caso de España, ha recordado que el país dispone de reservas suficientes para cubrir alrededor de 90 días de consumo, lo que permite amortiguar inicialmente el impacto de posibles tensiones en el mercado energético y evitar alteraciones bruscas en el precio del gas o del petróleo.

Tranquilidad respecto al abastecimiento

Sin embargo, el experto ha advertido de que si el conflicto se prolonga, el precio del barril podría dispararse. "Si esto se alarga, podríamos ver precios de 150 o incluso 170 dólares por barril", ha señalado. Incluso ha recordado que el propio Gobierno iraní ha amenazado con forzar la situación hasta llevar el precio del petróleo a los 200 dólares.

En cualquier caso, Rivas-Plata ha querido tranquilizar sobre el abastecimiento de crudo en España. Según ha explicado, solo alrededor del 10% del petróleo que importa el país procede de la zona del Estrecho de Ormuz. El resto llega desde otros productores como Estados Unidos, Brasil, Nigeria o Kazajistán, por lo que el suministro está garantizado.

El verdadero problema, ha insistido, no es la disponibilidad de petróleo, sino la evolución de su precio en los mercados internacionales si la guerra en Oriente Medio se prolonga.

Incertidumbre en el mercado

En este contexto ha explicado también el papel de la llamada prima de riesgo del mercado energético, que funciona como un seguro que aplican los actores financieros para cubrirse ante posibles fluctuaciones. Sin embargo, ha advertido de que controlar esa prima no depende de uno o varios gobiernos, sino del comportamiento de los operadores del mercado internacional. Cuando la incertidumbre es muy elevada, esos mecanismos de cobertura pueden dejar de ser eficaces y provocar subidas aún mayores en los precios.

Para el consumidor, ha señalado, el efecto es evidente: "La realidad es que el consumidor en España se encuentra con que sube el precio del gas y también el de la electricidad". A su juicio, el problema es principalmente de precio en el mercado internacional, no de falta de suministro.

Incertidumbre sobre el final del conflicto

Rivas-Plata también ha subrayado que la duración del conflicto es la gran incógnita. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado en varias ocasiones que la situación está cerca de resolverse, los acontecimientos sobre el terreno apuntan a lo contrario. Durante la madrugada, Irán ha lanzado ataques contra buques en Irak y ha coordinado una ofensiva junto a Hezbolá contra Israel.