Última hora de la guerra en Irán, en directo: EEUU autoriza la compra de petróleo ruso para contener la escalada de precios

Macron confirma la muerte de un soldado de Francia en un ataque contra una base en el norte de Irak

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este viernes la muerte de un militar francés en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, donde en un recuento inicial se informó de que seis uniformados galos habían resultado heridos.

"Este ataque contra nuestras fuerzas, comprometidas en la lucha contra Estado Islámico desde 2015, es inaceptable", ha subrayado el líder francés en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el cual ha garantizado que Francia está "al lado" de los militares que han resultado heridos, así como de sus familiares.