Última hora de la guerra en Irán, en directo: EEUU autoriza la compra de petróleo ruso para contener la escalada de precios
Sigue en directo y las últimas noticias de la guerra de Irán y los ataques de Israel y Estados Unidos
Este es el coste extra anual que enfrentarán los españoles por el encarecimiento de la gasolina: "Seguirá presionando a los hogares"
Qué pasa si agotamos las reservas de petróleo: "El problema no es aprovisionamiento sino el precio de mercado"
Nuevo duelo en el Gobierno por las medidas anticrisis: Díaz apuesta por topar precios y Cuerpo se centra en el sector profesional
Macron confirma la muerte de un soldado de Francia en un ataque contra una base en el norte de Irak
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado este viernes la muerte de un militar francés en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país, donde en un recuento inicial se informó de que seis uniformados galos habían resultado heridos.
"Este ataque contra nuestras fuerzas, comprometidas en la lucha contra Estado Islámico desde 2015, es inaceptable", ha subrayado el líder francés en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el cual ha garantizado que Francia está "al lado" de los militares que han resultado heridos, así como de sus familiares.
El Gobierno está trabajando en las medidas que se aprobarán para paliar el encarecimiento de la energía y los fertilizantes. Y tanto el contenido de las mismas como su fecha de aprobación han provocado un nuevo duelo en el seno del Gobierno de coalición con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diciendo unas cosas y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, diciendo otras.
El grupo Transport & Environment ha calculado el gasto anual extra que habrá que afrontar por el encarecimiento de los combustibles.
En un país como España, altamente dependiente de las importaciones de crudo, el impacto sería directo en el bolsillo.
Arabia Saudí anuncia el derribo de un dron lanzado contra el barrio diplomático de Riad
Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este viernes el derribo de cerca de 30 drones durante las últimas horas, incluido uno dirigido contra el barrio de la capital, Riad, que acoge las principales embajadas, en el marco del conflicto desatado en Oriente Medio a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
Israel envía órdenes de evacuación en varias zonas de Teherán ante inminentes ataques
El portavoz del Ejército israelí en persa, Kamal Penhasi, ha enviado órdenes de evacuación para los civiles de las zona de Vila (oeste) y Maniriyeh (sur) de Teherán ante inminentes ataques aéreos que preparan.
"En las próximas horas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) operarán en la zona, como lo han hecho en los últimos días en Teherán, para atacar la infraestructura militar del régimen iraní", informó Penhasi en un mensaje publicado en su cuenta de X.
Ione Belarra emplaza a Sánchez en el Congreso a aclarar cómo va a "convertir en realidad" su 'no a la guerra'
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quiere aprovechar la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso para emplazar al presidente Pedro Sánchez a explicar a la Cámara cómo piensa "convertir en realidad" su lema del 'no a la guerra', recuperado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El presidente del Gobierno ya tiene comprometida para el 25 de marzo una comparecencia específica en el Pleno del Congreso para informar de la posición de España ante los bombardeos en Irán y los ataques de respuesta de Teherán.
Pero Podemos no quiere esperar y ha aprovechado su pregunta a Sánchez del próximo miércoles para interrogarle sobre el tema: "¿Qué va a hacer el Gobierno para convertir en realidad el 'No a la Guerra'?", es el enunciado registrado por Ione Belarra.
El IBEX abre con una caída del 1% y el petróleo llega a los 102 dólares
El IBEX 35 inició la sesión de este viernes con una caída algo superior al 1% en los primeros minutos de cotización, perdiendo nuevamente los 17.000 puntos, mientras el petróleo Brent sube a los 102 dólares el barril.
El selectivo español abría en rojo con casi todos los valores penalizados. Los que más eran Arcelormittal, Amadeus, BBVA y Santander, con caídas del orden del 2%, en un momento de volatilidad por el conflicto en Irán.
La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica nuevos ataques y recalca que "la liberación de Jerusalén está cerca"
La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este viernes una nueva oleada de ataques contra "bases del enemigo estadounidense-sionista" en territorio israelí y otros puntos de Oriente Próximo, antes de agregar que "la liberación de Jerusalén está cerca", en medio del conflicto desatado en la región por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.
"La liberación de Jerusalén está cerca y la victoria está al alcance de la mano para los oprimidos y los que buscan la libertad en el mundo", ha dicho en su comunicado, en el que ha recalcado que estos ataques han sido lanzados coincidiendo con la celebración del Día Internacional por Jerusalén, que se celebra hoy, coincidiendo con el último viernes del mes de Ramadán.
El brent cae levemente, aunque se mantiene en el entorno de los 100 dólares por barril
El barril de petróleo de brent, el de referencia en Europa, ha abierto este viernes con leves caídas del 0,33 % que lo mantienen en el entorno de los 100 dólares por barril.
A las 7 horas (6.00 GMT), el precio del crudo brent caía hasta los 100,13 dólares después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel a ese país.
Israel asegura haber atacado "más de 200 objetivos" en Irán en las últimas 24 horas
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes que ha atacado en las últimas 24 horas "más de 200 objetivos" en el centro y el oeste de Irán, entre ellos "lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa y plantas de producción de armas", en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra el país centroasiático, que entra en su 14º día con un balance de más de 1.200 muertes, según las autoridades iraníes.
Trump asegura estar "destruyendo por completo" a Irán, pero afirma tener "tiempo de sobra" para su ofensiva
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en la madrugada de este viernes que su país está "destruyendo por completo" a Irán, tanto en lo militar como en lo económico, y ha alegado haber acabado ya con la Armada y la Fuerza Aérea del país centroasiático, apuntando sin embargo que tiene "tiempo de sobra" para continuar con las operaciones militares iniciadas el 28 de febrero en plenas negociaciones con Teherán acerca de su programa nuclear.
EEUU da luz verde a la compra de petróleo ruso ya cargado en buques ante la subida de precios
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este jueves una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques, en un intento de "incrementar el alcance global al suministro existente", pese a las sanciones impuestas a Moscú a causa de la guerra de Ucrania y ante el aumento de los precios del crudo por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz al calor de la respuesta de Irán a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, que ha llevado al barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a rozar los 100 dólares.