Este es el coste extra anual que enfrentarán los españoles por el encarecimiento de la gasolina: "Seguirá presionando a los hogares"

La escalada del conflicto en Oriente Próximo ha centrado el punto de mira en el mercado del petróleo que ha aumentado considerablemente los precios lo que se traslada, una vez más, al surtidor.

Si el barril se consolida en torno a los 100 dólares, como advierten los analistas, los conductores europeos podrían pagar de media unos 220 euros más al año en combustible para conductores que realicen entre 10.000 y 15.000 kilómetros. En un país como España, altamente dependiente de las importaciones de crudo, el impacto sería directo en el bolsillo.

El sobrecoste anual total para los automovilistas de la UE podría ascender a 55.000 millones de euros, según cálculos del think tank Transport & Environment (T&E).

Más gasto en carburante

En términos prácticos, eso supone un incremento medio de unos 220 euros por conductor al año en la Unión Europea. En España, donde millones de trabajadores dependen del coche para desplazarse, el golpe sería especialmente sensible para los hogares con menor margen económico.

"La dependencia europea del petróleo crea una prima geopolítica cada vez que hay volatilidad global", advierte Antony Froggatt, analista de T&E. Ese "sobrecoste geopolítico" se traduce en precios más altos cada vez que estalla una crisis en una región productora clave.

El experto avisa de que esta situación "seguirá presionando a los hogares" y debilitando la economía europea mientras no se reduzca de forma estructural la dependencia de los combustibles fósiles importados.

El coche eléctrico amplía su ventaja

En la Unión Europea circulan actualmente unos 7,7 millones de coches eléctricos que ya están reduciendo el consumo de petróleo. Con un barril a 100 dólares, los conductores europeos de vehículos eléctricos podrían ahorrar en conjunto alrededor de 40 millones de euros al día, según T&E.

Aunque las cifras concretas varían según tarifas eléctricas, hábitos de carga y kilometraje, la tendencia es clara: cuanto más cara es la gasolina, mayor es el diferencial de coste por kilómetro a favor del coche eléctrico, especialmente si se recarga en casa o con energías renovables.

Más allá del impacto inmediato en el surtidor, los analistas insisten en el problema estructural. "Donald Trump y sus amigos en Rusia y Arabia Saudí tienen mucho poder, pero hay algo que no controlan: el viento y el sol", señalan desde T&E.